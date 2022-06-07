Економіст і голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза пояснив, чому газові проблеми в Австралії можуть позначитись на всьому світі

Ще один маленький "чорний лебідь" летить — тепер із Австралії.

Австралія є найбільшим у світі експортером зрідженого газу (ЗПГ). І зараз там розгортається внутрішня газова криза.

Ціни на електроенергію та газ в Австралії підскочили на тлі того, що міністр енергетики країни назвав "ідеальним штормом", що сформувався з цілого ряду факторів.

До цих факторів відносяться різке похолодання, що призвело до збільшення попиту на опалення, перебої в роботі вугільних електростанцій та надмірного попиту на світовому ринку ЗПГ, викликаного прагненням європейських країн скоротити залежність від російського газу. Це створило внутрішні проблеми у самій Австралії т.к. плавучі регазифікаційні установки — судна, які зберігають ЗПГ і за необхідності перетворюють його назад на природний газ — були розкуплені європейськими клієнтами. Природний газ становить лише близько 22% внутрішнього споживання первинної енергії в Австралії.

Особливість поточного моменту полягає в тому, що найбільший у світі експортер ЗПГ уперше зіткнувся із нестачею газу у себе вдома.

Серед основних причин називається недостатній обсяг інвестицій у виробництво енергії та той факт, що Австралія дозволила великим світовим енергетичним компаніям експортувати більшу частину газу країни.

Крім того, в Австралії немає єдиної національної політики у сфері так званої енергетичної безпеки. Наприклад, штат Західна Австралія наказує, щоб усі проєкти з розробки та розвитку експорту газу резервували 15% для внутрішнього ринку. Водночас уряди штатів на сході не запроваджували таку вимогу і "дали місцевим і багатонаціональним енергетичним компаніям карт-бланш експортувати стільки газу, скільки їм хочеться", як стверджує бізнес-редактор Австралійської радіомовної корпорації Ян Веррендер. В результаті майже 75% газу, що видобувається в Австралії, зараз експортується.

Газовий аналітик Брюс Робертсон з Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу стверджує, що східні штати Австралії мають проводити таку саму політику резервування газу, як і їхні колеги у Західній Австралії. Як сказав Робертсон Canberra Times, політика резервування газу всередині країни в інших штатах може захистити споживачів від "безглуздих цін".

А тепер уявіть, як будуть реагувати світові ринки у випадку, якщо Австралія почне більш активну політику резервування газу та захисту внутрішнього споживання, враховуючи, що попит на енергоресурси як у самій Австралії, так і в усьому світі в середньостроковій та довгостроковій перспективі тільки зростатиме.

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