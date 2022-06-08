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Отопительный сезон для украинцев будет очень тяжелый - Александр Охрименко

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Александр Охрименко Александр Охрименко
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Отопительный сезон для украинцев будет очень тяжелый

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" оценил сложности предстоящего отопительного сезона и дал прогноз, как к нему можно подготовиться

Правительство Украины сообщило, что создало Штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.

Абсолютно правильное решение. Готовить эти сани точно надо с лета. Иначе проблемы будут колоссальные.

Отопительный сезон для украинцев будет очень тяжелый.

Во-первых, на сегодняшний момент нет четкого понимания, где Украина будет закупать газ – и по какой цене.

Во-вторых, на части Украины обстрелами уничтожена система теплоснабжения. И нет уверенности, что удастся ее восстановить до отопительного периода.

При этом, если закупить сжиженный газ и поставлять его в Украину – цена будет очень высокая, примерно в три раза выше, чем ранее. Вряд ли это возможно в наших условиях.

Сейчас и в Европе цена на газ очень высокая. Да, она чуть снизилась – менее 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Но это всё равно это очень дорого.

В то же время, в результате того, что часть предприятий в Украине не работает, спрос на газ для промышленности упал. И нам нужно будет меньше газа на новый отопительный период, чем ранее. Как следствие – не надо будет покупать так много импортного газа, как ранее.

Возможно, есть смысл видоизменить энергетическую систему. У нас сейчас переизбыток электроэнергии. И можно было бы, к примеру, переключиться с газа на электроэнергию для обогрева помещений.

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Теги:
#Украина #Зима #Отопительный сезон #Отопление