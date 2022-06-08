Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" оцінив проблеми майбутнього опалювального сезону та дав прогноз, як до нього можна підготуватися.

Уряд України повідомив, що створив Штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.

Абсолютно правильне рішення. Готувати ці сани треба з літа. Інакше проблеми будуть колосальні.

Опалювальний сезон для українців буде дуже тяжким.

По-перше, на сьогоднішній момент немає чіткого розуміння, де Україна закуповуватиме газ – і за якою ціною.

По-друге, на частині України обстрілами знищено систему теплопостачання. І немає впевненості, що вдасться відновити її до опалювального періоду.

При цьому, якщо закупити скраплений газ і постачати його в Україну – ціна буде дуже високою, приблизно втричі вищою, ніж раніше. Навряд чи це можливо за наших умов.

Зараз і в Європі ціна на газ є дуже високою. Так, вона трохи знизилася – менше 1 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Але це все одно дуже дорого.

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У той же час, внаслідок того, що частина підприємств в Україні не працює, попит на газ для промисловості впав. І нам потрібно буде менше газу на новий період опалення, ніж раніше. Як наслідок – не треба буде купувати так багато імпортного газу, як раніше.

Можливо, є сенс змінити енергетичну систему. У нас зараз надлишок електроенергії. І можна було б, наприклад, перейти з газу на електроенергію для обігріву приміщень.