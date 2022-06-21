Россияне не будут атаковать Литву – есть более простой способ добиться желаемого от ЕС

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" оценил историю с "блокадой" Калининграда

Литва сообщила властям Калининградской области рф, что ограничивает прохождение грузов через территорию своей страны. Речь идет о санкционных товарах, которые россияне протаскивали, благодаря железнодорожному сообщению.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже заявил, что попытки рф угрожать по этому поводу Литве – это вызов для ЕС и НАТО.

Надо признать, что Литва выполнила требование санкций ЕС – и заблокировала Калининград на законных основаниях. И что Кремль будет использовать все свои возможности, чтобы добиться отмены санкций и разблокировать Калининград. Не исключаю, что ЕС пойдет на определенные уступки Кремлю.

Беда Евросоюза в том, что там очень разные страны – и очень разные мнения. И часть европейских политиков готова заигрывать с Кремлем ради собственных интересов.

Поэтому очень сложно удержать жесткую систему санкций против России. Вспомните, с каким трудом утверждали 6-й пакет санкций.

Европа, хоть нас и поддерживает, явно не готова жестко сориться с Россией, сама нести серьезные потери из-за войны в Украине.

Скорее всего, российские атаки на ЕС продолжатся. И дипломатические, и экономические – через европейских политиков, которые не хотят конфликта из россией. Мы прекрасно знаем их фамилии – это те же французский президент Макрон, немецкий канцлер Шольц иже с ними…

А Литву атаковать россияне, конечно, не будут. Все заявления в таком стиле – бравада и пропаганда. Они ведь понимают, что Литва – часть НАТО. И в случае атаки на нее, придется иметь дело со всем Альянсом.

Куда проще использовать разного рода макронов и шольцев.