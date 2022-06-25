Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко высказал свое мнение по поводу переименований украинских учреєждений, носящих имена российских деятелей:

Относительно переименований

Вот всяким разным не хочется, чтобы переименовывали нашу Национальную музыкальную академию, а оставили ей имя Чайковского.

Типа культура – выше войны.

Ненадотрогать.

Ой это манипуляция. Никто не мешает любить Чайковского. Сам во Львове (!) был и на Щелкунчике и на Лебедином озере. Никто его не дискриминирует.

Но назвать нашу НМУА нужно именем не российского композитора – а своего. Так будет честно.

А любить Чайковского – никто никому не запрещает.

Я особенно люблю Лебединое озеро по телеку на российских каналах. Взглянешь – и душа радуется: либо сдох кто, либо переворот какой-то.