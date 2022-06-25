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"Культура – вище за війну" це маніпуляція - Віктор Бобиренко

Автор
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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Балет "Лебедине озеро"
Балет "Лебедине озеро"

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко висловив свою думку щодо перейменувань українських закладів із іменами російських діячів:

Щодо перейменувань

От усяким різним не хочеться, щоб перейменовували нашу Національну музичну академію, а залишили їй ім’я Чайковського.

Типу культура – вище за війну.

Нєнадатрогать.

Ой, це маніпуляція. Ніхто не заважає любити Чайковського. Сам у Львові (!) був і на Лускунчику і на Лебединому озері. Ніхто його не дискримінує.

Але назвати нашу НМУА потрібно ім’ям не російського композитора – а свого. Так буде чесно.

А любити Чайковського – ніхто нікому не забороняє.

Я ОСОБЛИВО люблю Лебедине озеро по тєліку на расєйських каналах. Глянеш – і душа радіє: або здох хто, або переворот якийся.

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Теги:
#Україна #Академія #Перейменування #Петро Чайковський