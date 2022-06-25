"Культура – вище за війну" це маніпуляція - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко висловив свою думку щодо перейменувань українських закладів із іменами російських діячів:
Щодо перейменувань
От усяким різним не хочеться, щоб перейменовували нашу Національну музичну академію, а залишили їй ім’я Чайковського.
Типу культура – вище за війну.
Нєнадатрогать.
Ой, це маніпуляція. Ніхто не заважає любити Чайковського. Сам у Львові (!) був і на Лускунчику і на Лебединому озері. Ніхто його не дискримінує.
Але назвати нашу НМУА потрібно ім’ям не російського композитора – а свого. Так буде чесно.
А любити Чайковського – ніхто нікому не забороняє.
Я ОСОБЛИВО люблю Лебедине озеро по тєліку на расєйських каналах. Глянеш – і душа радіє: або здох хто, або переворот якийся.
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