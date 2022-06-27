Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович убежден, что за маневрами белорусского лидера Лукашенко теперь нужно очень внимательно следить

Многих вчера испугало ночное обращение президента Владимира Зеленского к белорусскому народу. Последний раз Зеленский делал такое обращение к россиянам за несколько часов до большого вторжения, в ночь на 24 февраля. Но тогда он ничего не мог изменить, ведь российские войска уже находились в полной готовности.

Если соответствующее решение Александром Лукашенко уже принято, то Зеленский тоже ничего не изменит. Но разница заключается в том, что развернутых войск на границе с Украиной у Беларуси нет, поэтому второй фронт через несколько часов, через несколько дней или недель вряд ли не откроется. Следовательно, непосредственной угрозы сухопутного наступления от белорусов (прямого вовлечения войск!) сейчас практически не существует.

В общем, любая форма сухопутного вторжения белорусской армии в любом направлении — это событие за пределом безумия, ведь Беларусь не готова к войне — ни теоретически, ни практически. Нет боевого опыта, нет понимания, за что воевать, банально нет желания воевать, а также в принципе традиций вести наступательные войны…

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