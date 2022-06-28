Украинский блогер, телеведущий и публицист Антон Швец рассказал, как россияне доставляли Панцирь на остров Змеиный

Вторая армия мира рассказала, как доставляла средства ПВО на остров Змеиный.

Сами пишут, это не выдумка, я ору как выпь, когда читаю. Короче. Кто бы рассказал, я подумал, что это наше ИПСО, но они сами рассказывают об этом как о достижении.

История начинается с того, что ВСУ уничтожили сначала Тор-М, а затем Тор-М2 и перевозивший его катер "ДК-701". Далее цитаты.

"В оперативном режиме необходимо было обеспечить поставку дополнительных зенитно-ракетных комплексов, интенсивность воздушного поражения со стороны ВСУ возрастала.

Командующий флотом поставил задачу сформировать отряд судов для доставки десантными средствами комплексов ПВО на остров. Для этого была спланирована погрузка в открытом море на десантные катера с помощью самоходного плавучего крана "СПК-54150" српк "Панцирь".

Однако, большинство гражданского экипажа судна отказалось выходить в море из-за отсутствия социальных гарантий, не было ни одного крановщика."

Это логично. Потому что после москвы желающих проверять на себе умеем ли мы вставить немного. К тому же неделю назад мы развалили буксир, который также доставлял ПВО на Змеиный.

"Заместитель командующего флотом по МТО генерал-майор Михаил Ясников лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи.

Крановщик начал перегрузку српк "Панцирь-С" на десантный катер."

НО. ВНЕЗАПНО.

"Однако, из-за большой массы зрпк, десантный катер дал крен."

Тупо эти дятлы даже не посмотрели, сколько весит Панцирь и сколько может нести катер.

И катер тупо мог опрокинуться. Чтобы этого не произошло, эти идиоты решили закрепить "Панцирь" стропой к крану. То есть, тупо связали катер с буксиром-краном. Поэтому дальше невозможно было оставить катер без крана, потому что он перевернулся бы.

Как вышел из этого положения русский?

СМЕКАЛОЧКА!

"Чтобы доставить "Панцирь", вторую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный оставался один вариант – идти на кране".

То есть дальше эти до****бы должны были плыть к Змеиному на пару, прицепленные друг к другу. Катер и плавучий кран. Катер был нужен, чтобы выгрузить ЗРК на берег.

Конечно, все гражданские сказали, что они клали в рот замкомфлоту и никуда не поплывут.

"9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик. Генерал-майор Ясников за час прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя."

Далее они там рассказывают, как сбивали украинские Нептуны, Гарпуны и Точки пачками, анало говнет — корочи как всегда.

Выводы.

Во "второй армии мира" ГЕНЕРАЛ-МАЙОР и ЗАМКОМФЛОТА лично на гражданском кране и перегруженном десантном катере, который примотался к крану стропой, следует выгружать комплекс ПВО на остров. Без квалифицированного экипажа после часа инструктажа в открытом море без ПВО, фактически реквизировав кран в гражданских.

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НАТО умрет от смеха, когда увидит их войну против себя. Это просто лулз.

И они еще считают, что это круто.

На пикчах доказательства, потому что они все еще сняли.

UPD. Для всех кто пишет, что задание выполнили. Выполнили чудом. Прошлый такой до****б был развален двумя Гарпунами. Доставленный Панцирь был развален через сутки во время удара по Змеиному. Выполнили, ага.