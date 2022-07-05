Журналист Сергей Лямец спрогнозировал, что может случиться в Украине на фоне повышения НБУ учетной ставки до 25%

Нацбанк подложил бомбу под будущую "Большую стройку" (к особому вниманию окружения Зеленского).

2 июня НБУ повысил учетную ставку до 25%. Этот шаг разрушил схему, по которой в "Большую стройку" заливали миллиарды. В пострадавших оказались банки, которые участвовали в президентском проекте. Если не помочь им сейчас, придется проститься с "Большой стройкой".

Начнем с будущего.

Когда закончится война, Украину придется восстанавливать. У Офиса президента Владимира Зеленского большие планы. Не зря он собирает форумы и экспертные группы. Из Лугано уже доложили: неумолимый рост на 7% в год. Дайте только деньги. Премьер Денис Шмыгаль оценил расходы на восстановление Украины в $750 миллиардов. Но уже звучала цифра $1 триллион.

Главный вопрос — где взять эти деньги? На эту тему есть много влажных фантазий. Например, что нам отдадут арестованные резервы Центробанка РФ. Другая фантазия — что нам вольют триллион по "плану Маршалла для Украины". Однако критический подход гласит, что Украина получит от Запада кредиты, правда совсем немного. Поэтому залить всю Украину бетоном на западные деньги точно не выйдет. (В скобках отметим, что Запад плотно контролирует расходы, и достать оттуда на "конверты" для "слуг народа" — нереально).

Получается, Украину придется восстанавливать за свои. Тут ничего нового: налоги, таможня, внутренний долг. С налогами — сами понимаете, в послевоенной стране все будет сложно. Так что останется лишь брать в долг.

И тут выйдет проблема.

Теперь вернемся в недалекое прошлое.

В 2021 году "Большую стройку" финансировали за счет денег, которые "печатал" Нацбанк. Давать деньги напрямую в бюджет ему запрещают закон и МВФ. Поэтому из загашника вынули обходную схему, которую применяли еще во времена Леонида Кучмы. Ее суть такова: нельзя "напечатать" деньги напрямую, зато можно дать их через коммерческие банки.

На практике, это выглядело так:

Шаг 1. Банк покупал у Министерства финансов государственные облигации. Доход по ОВГЗ — например, 12% на пять лет.

Минфин работал сразу со многими банками. Поэтому без труда собирал десятки миллиардов и перекидывал их на "Большую стройку".

Шаг 2. Под залог ОВГЗ, банк получал в Нацбанке кредит на ту же сумму (рефинансирование). Скажем, под 10% годовых.

Получалась небольшая прибыль в 2%. На эти "два процента" банк и жил, учитывая миллиардные объемы.

Все держалось на доверии.

Между НБУ и Минфином курсировали банки, делая вид, что никакой схемы не существует. Просто им везет: тут купили ОВГЗ, тут получили рефинанс.

Но конечно же, это была договоренность. НБУ не имеет права "печатать" деньги на финансирование бюджета. Но он всегда это делал.

А тут оказалось нужно на "Большую стройку", как-никак личный проект Зеленского. Глава НБУ Кирилл Шевченко не стал ломаться и принял условия игры. Много месяцев он выдавал длинное рефинансирование под президентский проект.

Конечно же, НБУ совершил своего рода преступление против экономики, потому что стимулировал "эффект вытеснения". Вместо того чтобы кредитовать экономику, банки подсели на выгодные операции с ОВГЗ. Справедливости ради, все это началось еще до Шевченко. Но он — не спорил. Просто "нарезал" лимиты на банки — кому 1 миллиард, кому 3, кому 5. "Печатный станок" заработал по расписанию.

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Схема будет востребована после войны.

На время войны все забыли о схемах окружения Зеленского. Показав себя козаком, президент отбелил всех. Но после перемоги окружение президента опять протянет руки к "печатному станку".

Тут их ждет большое разочарование. Некоторых банков уже не будет в живых. Другие откажутся. Проблема в том, что их — кинули, жестко нарушив традицию, которая жила со времен Кучмы.

Кидок произошел 2 июня. НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%.

Автоматически выросли ставки по депозитам и кредитам НБУ. Отдать деньги Нацбанку теперь можно под 23% (депозитные сертификаты), а получить от него — под 27% (то самое рефинансирование).

Именно этим шагом Кирилл Шевченко больно ударил по схеме "Большой стройки".

Дело в том, что доход по ОВГЗ не меняется все 5 лет. А вот расход — ставка по рефинансированию НБУ — вырос вдвое. На следующие четыре года банкам придется получать доход 12%, а платить НБУ — 27%.

Чистый убыток — 15% годовых. За четыре года банки потеряют все, что вложили в государственные облигации.

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Решение НБУ ударит по всем банкам, кроме избранных.

В разное время, в схеме участвовали более 40 банков. Активных участников — более 20-ти.

Теперь у многих из них есть общая проблема: убыток 15% годовых.

Я уже писал, что НБУ придумал спасительную схему для нескольких банков, которые имеют избыток денег. Они могут покупать депозитные сертификаты НБУ под 23% годовых. Если денег на счетах много, эти 23% перекроют убыток в 17%.

Остальным НБУ предлагает обращаться в Минфин и требовать, чтобы тот повышал ставки по ОВГЗ. Но это плохой совет. Во-первых, повышение ставок не коснется старых ОВГЗ — по ним останется купон 12%. Во-вторых, Минфин успешно продает ОВГЗ и по низким ставкам.

Поэтому ситуация — сложная. Идет к тому, что до 40 банков получат гигантские убытки. Если не менять ситуацию, многие могут не дожить до конца 2022 года.

Последствия также могут быть плохими. Кризис неплатежей в целом по Украине, уничтожение сбережений, удар по экономике. Ну и прощай "Большая стройка".

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В этом есть особая ирония.

Еще год назад эти банки были на коне. Они участвовали в элитной схеме имени президента Зеленского, зарабатывали на ровном месте. Теперь все накрылось медным тазом.

Особо решительная часть общества скажет: все правильно, наказаны за дело. Но я бы не слишком спешил радоваться.

"Банкопад" имени Гонтаревой вроде бы тоже наказал виновных. Закрылись банки, которые выдавали кредиты на собственные предприятия. Ха-ха.

Но общий эффект оказался совсем нерадостным. Сотни миллиардов (!) уничтоженных сбережений, безумный провал в экономике. А главное, за все заплатили налогоплательщики из своего кармана.

Так что "банкопад" имени Шевченко будет не менее веселым (сначала), и даже более разрушительным (потом). Хотите такого?

Вот некоторые из счастливчиков: Ощадбанк, Укрексімбанк, Універсал Банк, Січ, Укргазбанк, Кредит Дніпро, Акордбанк, Кристалбанк, Альянс, РВС Банк, Конкорд, МетаБанк, КІБ, Перший інвестиційний банк, Український капітал, Мегабанк, Укрбудінвестбанк, Український капітал, УБРР, Скай Банк. Это не полный перечень.

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