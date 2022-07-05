Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев внес ясность в историю о справках для выезда мужчин из области

Что касается паники о разрешении на выезд за пределы места жительства военнообязанных граждан.

Во-первых, это касается людей, являющихся призывниками и военнообязанными, стоящими на учете или обновившихся в центре комплектования.

Во-вторых, идет война, не стоит об этом забывать.

В-третьих, в связи с тем, что с начала полномасштабного вторжения пришли миллионы людей в ТЦК, а затем съехали с официального места жительства по разным личным причинам и не стали на учет по закону, ВСУ нужно понимать, где находятся эти люди и каково их количество. Надо все упорядочить.

Я понимаю, что со стороны это выглядит странно, и, возможно, не до конца объяснили, как этот механизм должен действовать. Но есть Закон, согласно которому работают военкоматы, центры комплектования и кадровые службы. Никто не может действовать по своим пожеланиям, все действуют в рамках и нормах законодательства.

Эти нормы не ограничивают право передвижения и конституционные права.

Закон старый, 92 года. Если что-то не так, его можно изменить, для этого есть депутаты.

Еще раз: это сделано для того, чтобы понимать, какой у нас резерв и как мы можем его привлекать и где он находится, а это самое главное и почему весь этот сыр бор.

Панику отставить и продолжать верить в ВСУ и победу.