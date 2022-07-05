Координатор у "СтопТерор" Семен Кабакаєв зрозумів історію про довідки для виїзду чоловіків з області

Стосовно паніки про дозвіл на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаних громадян.

По-перше, це стосується людей, які є призовниками та військовозобов'язаними, які стоять на обліку або повинні поновитись у центрі комплектування.

По-друге, йде війна, не варто про це забувати.

По-третє, у зв'язку з тим, що з початку повномасштабного вторгнення прийшли мільйони людей до ТЦК, а потім з'їхали з офіційного місця проживання з різних особистих причин та не стали на облік згідно з закону, ЗСУ потрібно розуміти, де знаходяться ці люди і яка їх кількість. Потрібно все впорядкувати.

Я розумію, що збоку це виглядає дивно, та можливо не до кінця пояснили, як цей механізм повинен діяти. Але є Закон, згідно з ним працюють військомати, центри комплектування та кадрові служби. Ніхто не може діяти згідно своїх побажань, всі діють в рамках і нормах законодавства.

Ці норми не обмежують право пересування та конституційні права.

Закон старий, 92 року. Якщо щось не так, його можно змінити, для цього є депутати.

Ще раз: це зроблено для того, щоб розуміти, який у нас резерв та як ми можемо його залучати й, де він знаходиться, що саме головне і через що весь цей сир бор.

Паніку відставити, та продовжувати вірити в ЗСУ та перемогу.