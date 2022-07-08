Украинский блоггер, соучредитель партии "Демократическая Сокира", капитан ВСУ Виктор Трегубов о преимуществе россии в артиллерии:

Пока есть время и вдохновение.

Мы немного провалились в пробел в планировании НАТО. Так получилось.

НАТО планировал отбиваться от СССР/РФ именно силами государств-членов и строило собственный ВПК соответствующим образом. Сценарий "мы помогаем третьей стране, не задействуя собственные войска", не рассматривался. Хотя бы потому, что считалось, что любую другую страну Кремль сожрет и не подавится (если это, конечно, не Китай, но если бы это был Китай, НАТО бы и не вмешивалось).

На практике это означает, что страны НАТО, особенно их европейская часть, никогда не имели паритета по артиллерии с СССР. Противодействие советской артиллерии возлагалось на американскую авиацию – США уверенно поддерживали тотальное преимущество именно по ней.

В нашем конфликте РФ поначалу совершила стратегическую ошибку — попыталась занять Украину стремительным рывком. Это повлекло за собой катастрофу на Киевщине и позорное отступление с Севера Украины.

После этого российские генералы поразмышляли и решили, что имеют одно очень мощное преимущество — в количестве старой советской арты и новых дронов для ее наведения (пусть неустанно оплодотворяются в хитрые сраки одна ближневосточная и одна дальневосточная страна, которые в начале 2010-х помогли РФ с программами по беспилотникам). Результатом этого стала тактика огненного вала, в которой россияне загнали на Донбасс и Харьковщину почти все, что строилось со времен Хрущева, и тупо уничтожают все живое. Минус этой тактики: берут не города, а квадратные километры выжженной земли, но это Россия, им норм.

Лендлизом это не очень лечится по той простой причине, что см. выше — НАТО не может перекинуть нам столько же арты, потому что и само столько не имеет. А отдать нам всю натовскую авиацию для борьбы с советской артой по натовской стратегии невозможно не только политически, но и чисто технически — авиация это не только самолеты, но и пилоты, и системы разведки и наведения, и спутники, и сверхсложная и сверхдорогая инфраструктура.

Впрочем, лендлиз подарил нам паллиатив в виде Химарсов. Как видим, на ряде росссийских складов произошел внезапный бадабум, резко лишивший их значительных объемов боеприпасов. Это ок – они остановились и прифигели. Пришло бы месяцем раньше — возможно, и с Северодонецко-Лисичанской агломерацией иначе сложилось бы, но имеем то, что имеем.

Впрочем, это не решает проблему. Да, это очень замедляет российское продвижение, но боеприпасов на территории самой РФ еще хватает. Натянут новые, рассредоточат склады, поставят их в детских садах.

Что может разорвать эту связку дронов и арты — пока большой вопрос. Теоретически это могли быть либо какие-то новые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, либо собственные дроны-камикадзе, либо больше Химарсов, чтобы можно было работать уже не по складам, а по артиллерии или установкам ПВО (с артиллерией после этого смогут разобраться ударные дроны).

Вот такая ситуация. Надеюсь, мир имеет решение.

Со страницы Виктора Трегубова в Фейсбук.