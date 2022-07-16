Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о победах противовоздушной обороны Украины

Думаю, стоит объяснить за текущую волну ракетных ударов рашистов по Украине, чем сейчас именно здесь и займусь.

Давайте начнем с того, что вчера наша ПВО поставила новый рекорд по количеству сбитых крылатых ракет противника.

Вчера россияне выпустили 8 ракет типа Х-101 в направлении Днепра, Киева и Кременчуга, из которых 6 – сбиты. По факту долетели только 2 до Днепра. Следующей волной рашисты выпустили 3 ракеты типа Х-101 в направлении Одессы, из них 1 была сбита.

В общем, получается, что вчера было сбито 7 рашистских КР из 11, и такой щедрый урожай наша противовоздушная оборона собирает чуть ли не впервые за время войны.

В свою очередь рост эффективности действий защитников неба Украины приводит к тому, что орки максимально бессмысленно тратят свои крылатые ракеты стратегического назначения. Ибо в первые месяцы войны 11 крылатых ракет в двух волнах вполне хватило бы, например, для поражения железнодорожной инфраструктуры от Львова до Киева, с задержками пассажирских поездов на сутки или даже больше.

Аналогичная ситуация, кстати, с баллистическими ракетами комплекса "Искандер" — глава Харьковской ОВА Синегубов утверждает, что из около 15 ракет в Харьков долетает примерно 4-5, остальные — сбивает наше ПВО. И это при том, что запас баллистических ракет "Искандер" у россиян отнюдь не резиновый.

Конечно, все эти факты о ракетных неудачах россиян отнюдь не утоляют боль от удара по Виннице.

Но здесь справедливости ради стоит вспомнить, что 2 или 3 ракеты из 5 на подлете в Винницу в тот же день наша ПВО таки смогла сбить.

А кто умеет работать с открытыми источниками, тот увидит – "за кадром" осталось достаточно много эпизодов, когда нашим зенитчикам удавалось срывать ракетные атаки россиян, в том числе – в направлении Винницы.

У вдумчивого наблюдателя может возникнуть вопрос – зачем тогда россияне так "высаживают в молоко" свои ракеты?

Моя гипотеза – Кремль начал операцию, цель которой – по-максимуму истощить нас эмоционально накануне незапамятного Дня Независимости, который будет 24 августа.

Мы же сейчас как государство и сообщество стоим перед определенной сценарной развилкой войны – 1) победа над РФ будет до конца 2022 года, или 2) победа над РФ будет одержана в I квартале 2023 года.

Соответственно, в зависимости от сценария потребуется психологический "заряд" на вариант 1) "поднажать и победить", или 2) "настроиться на длинную дистанцию и победить". Понятно, что такой заряд должен дать, в том числе и празднование в День Независимости. Вот поэтому рашисты уже заранее стараются, чтобы максимально упустить, нивелировать главный праздник Украины.

Торопиться с отстрелом своих ракет по Украине рашистам еще один мотив – сентябрь месяц называется как временная рамка, в которой наша страна должна получить новейшие зенитно-ракетные комплексы западного производства типа NASAMS и IRIS-T SLM. Поставка таких ЗРК не просто повысит эффективность нашей ПВО, но максимально нивелирует эффективность ракет россиян.

Конечно, есть категория граждан, которые думают по такой схеме – "нам на второй неделе войны сказали, что ракеты у россиян заканчиваются, но ракетные удары продолжаются. Значит, ракеты у рашистов не закончатся никогда".

Очевидно, таких граждан не удовлетворяет оценка от нашего ГУР МОУ, согласно которому РФ уже исчерпала около 70% своего запаса "высокоточного" вооружения. Поэтому давайте предоставим более сложную фактологию.

Для трагических ударов по Лозовой, Сергеевке и Кременчугу рашисты использовали 3 сверхзвуковых крылатых ракеты типа Х-22, с массой боевой части около 1 тонны.

А ведь в целом РФ уже отстреляла 46 таких ракет, из которых 3 – попали, еще 3 – сбила наша ПВО.

А около 40 – вообще непонятно, где упали, потому что эти ракеты – древние, еще Брежнева помнят, поэтому сбои не исключены.

Или – до недавнего времени рашисты обстреливали Николаев береговыми противокорабельными крылатыми ракетами типа Х-35 (это что-то ухудшенной копии нашего "Нептуна").

Очевидно, в какой-то момент россияне увидели, что они свои Х-35 не удастся отстреливать по Николаеву, потому что эти ПКР они берегли на случай "десанта НАТО" на временно оккупированный Крым.

Потому враг и начал отстреливать вообще зенитные ракеты комплекса С-300 и ОТРК "Точка-У".

Очевидно, орки расценили, что уже неспособны бороться своим армейским ПВО против нашей авиации, и что им не удастся "подстрелить" наши "Химарсы" и М270, поэтому и решили использовать свои ракетные остатки для террора против мирного населения.

Как поступить в условиях ракетного террора Кремля? Здесь будет два ответа, которые будут начинаться с двух одинаковых слов:

1. Беречь голову – в смысле, принимать все возможные меры безопасности во время воздушной тревоги (с поправкой на индивидуальные особенности);

2. Также беречь голову – в смысле, критически относиться к словам тех, что выпучив глаза бегают и кошмарят соотечественников тем, что рашисты вроде бы готовят "массированный ракетный удар", что точно должно "похоронить нашу ПВО".

Ибо подобные вещи заявляют не только отставные полковники, у которых мотив – хайпануть. Но также – журналистки из "хороших русских", у которых мотивация лежит глубоко на уровне архетипов.

Источник: Facebook-страница Ивана Киричевского