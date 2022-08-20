Что-то интересное ждет нас на фронте в сентябре - Николай Белесков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 147
Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о поставках западного оружия Украине
Ракеты GMLRS в трех последних пакетах помощи США для Украины.
Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в последнем пакете помощи на фоне новостей об уничтожении ЗРК московитов.
То есть накапливаем арсенал соответствующих способов поражения на глубину.
Это все на фоне активных действий Украины в последний месяц по изоляции района ведения операции на правом берегу Днепра в Херсонской области — путем ударов по ближнему и дальнему тылу по всей номенклатуре целей.
Наверное, что-то интересное нас в сентябре ждет…
Источник: Фейсбук Николая Белескова
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.