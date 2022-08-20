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Что-то интересное ждет нас на фронте в сентябре - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
Дата публикации
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Автор
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Что-то интересное ждет нас на фронте в сентябре Новость обновлена 20 августа 2022, 13:29

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о поставках западного оружия Украине

Ракеты GMLRS в трех последних пакетах помощи США для Украины.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в последнем пакете помощи на фоне новостей об уничтожении ЗРК московитов.

То есть накапливаем арсенал соответствующих способов поражения на глубину.

Это все на фоне активных действий Украины в последний месяц по изоляции района ведения операции на правом берегу Днепра в Херсонской области — путем ударов по ближнему и дальнему тылу по всей номенклатуре целей.

Наверное, что-то интересное нас в сентябре ждет…

Источник: Фейсбук Николая Белескова

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Теги:
#США #Оружие для Украины