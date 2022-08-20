Щось цікаве чекає нас на фронті в вересні - Микола Бєлєсков
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Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про поставки західної зброї Україні
Ракети GMLRS в трьох останніх пакетах допомоги США для України.
Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM в останньому пакеті допомоги на фоні новин про знищення ЗРК московитів.
Тобто накопичуємо арсенал відповідних засобів ураження на глибину.
Це все на фоні активних дій України в останній місяць щодо ізоляції району ведення операції на правому березі Дніпра на Херсонщині — шляхом ударів по ближньому і дальньому тилу по всій номенклатурі цілей.
Певно щось цікаве нас в вересні чекає…
Джерело: Фейсбук Миколи Бєлєскова
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