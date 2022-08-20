Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про поставки західної зброї Україні

Ракети GMLRS в трьох останніх пакетах допомоги США для України.

Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM в останньому пакеті допомоги на фоні новин про знищення ЗРК московитів.

Тобто накопичуємо арсенал відповідних засобів ураження на глибину.

Це все на фоні активних дій України в останній місяць щодо ізоляції району ведення операції на правому березі Дніпра на Херсонщині — шляхом ударів по ближньому і дальньому тилу по всій номенклатурі цілей.

Певно щось цікаве нас в вересні чекає…

Джерело: Фейсбук Миколи Бєлєскова