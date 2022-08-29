По возвращении домой многих ждет кризис и значительная психологическая усталость. Хорошая новость в том, что им можно предотвратить

Возвращение домой. Этапы адаптации к "старому – новому". Мы дома уже неделю. Я вела заметки своих наблюдений за реакциями и состоянием, сверяла с тем, что знаю по теории адаптации и рассказам многих знакомых. Буду писать подробно и только практическое, возможно для кого-то будет важным. Но вышло много текста.

Когда ты адаптируешься к "новой-старой" среде – это снова нагрузка, в которой есть свои этапы, закономерности и к которой важно быть готовым.

Планирование: Я перед возвращением купила немного "быстрой еды" — растворимых каш, макарон. И подготовила по работе все, чтобы перекрыть рабочую неделю, никого не подвести. И это было очень верное решение. (Для женщин – при возвращении домой может измениться цикл, важно подготовиться). Времени и сил на работу практически не было.

Когда мы возвращаемся, мы неосознанно "возвращаемся", как в прошлую жизнь, в мирное время, с ощущением: когда я уже буду дома, все будет так, как прежде.

Важно еще до приезда себе напоминать – все изменилось. И мы поменялись. Так, как было – уже не будет.

Многие говорят об ощущениях параллельных реальностей, в которых зависаешь в первый день. Наше прошлое, планы, наше ожидание скорой Победы в несколько недель, потери – на всех уровнях, мы должны оплакать и принять. Мы изменились. И это может оказаться новым отсчетом. Точкой опоры и нового роста.

В среднем на адаптацию к дому уходит неделя – две.

Кризисные дни (не у всех они будут):

1 день – адаптационный шок (эйфория, угнетение, ступор, восторг, дезориентация, отчаяние, чувство нереальности)

3-4 день – чувствуется сильная усталость, тревога, сомнения в правильности решения, состояние напоминает депрессивное

Первые шаги, которые мне очень помогли: я сразу в квартире и на даче запустила часы. (это дало ощущение нового отсчета времени. Было каким-то важным символическим действием)

И заменила лист в календаре – с февраля на август. (этот шаг сложно дался, я долго стояла перед календарем, потому что снова вернулась в ощущение, что время остановилось в феврале).

Цветы. О них многие рассказывали. В Киеве у нас выжил только вазон с алоэ, в селе – вазон рождественник. Мне маниакально хотелось цветов. На даче – одно из первых действий, которые я совершила – срезала розу и поставила на стол. Цветы – дают сразу какую-то эмоциональную опору и чувство жизненности.

Когда я почувствовала, что начинаю замирать, решила сразу "смывать" с квартиры "февраль" — чистить, мыть, восстанавливать.

И напоминать себе чаще – из Франковска я приехала в Киев. Я дома. Я говорила это вслух – чтобы выйти из состояния зависания между "реальностями".

Когда все убрала – на даче – собрала яблоки и начала готовить пирог (я не кулинар совсем, я просто чувствовала, что мне нужны именно такие, может и не привычные для меня действия. Сама метафора работы с тестом, начинкой, духовкой – это "выпекание" новой себя)

Эти действия – возвращали ощущение заземления в реальности. А дальше – я вносила изменения в чувство дома – повесила новую картину, которую мы привезли, по-другому расставила вещи.

Я не восстанавливала прошлое – я уже создавала новое настоящее.

Внимание: здесь была моя ошибка. Все же не нужно все делать за один раз, потому что силы еще будут важны.

Любое действие в первый день будет полезно. Тело должно вспомнить дом. Ибо логика вообще не работает, а эмоциональная сфера перегружена. Я рада, что доверилась телу. Оно напоминало – где – что находится

Сенсорная усталость: становишься более наблюдательным. Стресс (сейчас – адаптационный) усиливает внимание – все сенсорные системы работают по полной, ощущение времени немного меняется, и усталость накапливается быстрее. (И ощущение времени снова не линейное).

Заземление. Мне было важно касаться того, что Мое, разложить вещи по полкам. Я разрыдалась, когда прилегла в свою кровать. Дочь побежала в свою комнату и сидела час просто в своих игрушках.

Что помогало – кофе из любимой чашки (тело припомнило, как включать кофеварку)

Я надела довоенное платье, и мне так захотелось коснуться всех украшений – наверное, это ощущение какой-то замороженной женственности, я ходила по дому в платье в пол и любимых серьгах. Но заметила – что удивленно смотрела вообще на одежду – зачем ее столько (у меня прекрасная коллекция платьев). Все нужное может уместиться и в чемодан.

Привыкание и нагрузка привыканием:

Другой звук сирен. И надо определиться, что ты делаешь, когда звучит сирена

В каждом городе свой темп, Киев очень отличается от Франковска и это поначалу утомляет

Вода, воздух – в Киеве мне стало больно дышать, кожа сразу начала реагировать

Даже, другие цвета растений, домов

Другая мелодика речи

Немного иные мимические сигналы и больше русского языка

Все это не осознается, но адаптация к этому – та же сенсорная нагрузка.

Всё это создает фон для усталости. Как усталость будет проявляться? У детей и взрослых – раздражение, печаль, слезы, истерика, недовольство, головная боль.

Детям тоже нужно время на адаптацию – у них тоже, ступор, гиперактивность – желание сразу все схватить, тревога от того, что многое забыли – им важно дать какое-то поручение, приобщить к уборке, разложению игрушек. И напоминать о том, что мы дома. Теперь август. Напоминать о правилах, воспроизводить режим и привычные ритуалы.

Они могут просто расплакаться или задавать странные вопросы или безосновательно сердиться.

Когда у нас сенсорные перегрузки – нужно – медленнее, тише, спокойнее.

Вечером мы вышли пройтись по знакомым-незнакомым улицам и пошли в магазин – мы начали возвращаться из "малых кругов" — что нас окружают.

Мне было странно, что общаться почти ни с кем не хотелось. Наверное, усталость была сильной. (а кто-то наоборот сразу идет в общение – это интровертная и экстравертная реакции)

Я удивлялась, почему меня дома в Киеве не кроет тревогой и воспоминаниями.

Все началось в селе. Когда мы приехали, там был режим затемнения, закрытые шторы, елка. Я спустилась в подвал – вот тут я и поймала панику, флешбеки в прошлое, когда мы 10 дней жили в подвале под взрывами. Самолетами над домом. Когда собирала и увозила дочь. Не Киев был связан с тревогой – а именно подвал дачи.

Все реакции были очень острые: и я начала напоминать себе – сейчас август. Ты в безопасности. Все прошло. Это просто подвал. Я дышала, касалась тела, делала упражнения на заземление.

(Пожалуйста, будьте к себе внимательны и бережны – если вдруг реакции резкие – нужно обращаться за помощью).

Я даже мужу сказала, что не знаю, смогу ли здесь жить, потому что мне совсем плохо.

Но на следующий день все было спокойно.

Что помогло – все уже описываемые действия – уборка, запуск часов, маленькая перестановка, другая скатерть на столе (ее не было, положила белую штору), наполнение ароматом яблочного пирога, цветы, поход в магазин. А еще – я помогала дочери убирать в комнате с игрушками и сама с ней во время уборки заигралась игрушечным домом.

Кризис был на третий день. Когда я читала новости и выгрызала себя – безопасно ли здесь, не слишком ли рано вернулись, что делать, если что-то будет происходить. Читала и анализировала, но именно в поисках опасности. Третий – четвертый день вообще у многих кризисный. После него уже гораздо легче.

Сейчас мне, насколько возможно вообще дома – как дома. Уже неделю.

Я надеюсь, что это поможет кому-то в адаптации при возвращении. Буду еще наблюдать.

Я так желаю всем нам безопасной жизни на месте. И обнимаю, Семья ❤️ как хочу Победы.