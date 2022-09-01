Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш о решении президента рф разместить вооруженных силовиков в школах на оккупированных территориях Украины

Путин распорядился чтоб во всех школах на оккупированных территориях Украины были вооруженные охранники из россии (!). Их вербуют по всей стране, обещают зарплаты в 200-300 тысяч рублей (в зависимости от региона).

Сначала я не мог понять, для чего этот идиотизм, если все понимают, что школам на оккупированных территориях могут угрожать только артбострелы, а от них "охрана" не спасает. Думал, может это просто вербовка на войну под видом охранников в школы. Но сегодня прочел, что во всех школах "ДНР" будут установлены "тревожные кнопки" для вызова полиции в критических ситуациях. Такой набор имитации именно антитеррористических мероприятий навевает на мысль: уж не планируют ли ФСБ, по российской традиции 2000-х годов, устроить ряд терактов в наших школах, что бы обвинить в них Украину? Или "Азов", который признан в россии террористической организацией?

А то терорганизация есть, а терроризма нет… Значит его нужно создать. ФСБ этому учиться не нужно…

Источник: публикация на Facebook-странице Сергея Гармаша.