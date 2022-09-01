Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш про рішення президента росії розмістити збройних силовиків у школах на окупованих територіях України

Путін розпорядився, щоб у всіх школах на окупованих територіях України були озброєні охоронці з Росії (!). Їх вербують по всій країні, обіцяють зарплати 200-300 тисяч рублів (залежно від регіону).

Спершу я не міг зрозуміти, навіщо цей ідіотизм, якщо всі розуміють, що школам на окупованих територіях можуть загрожувати лише артбостріли, а від них "охорона" не рятує. Думав, може це просто вербування на війну під виглядом охоронців до шкіл. Але сьогодні прочитав, що у всіх школах "ДНР" буде встановлено "тривожні кнопки" для виклику поліції у критичних ситуаціях. Такий набір імітації саме антитерористичних заходів навіює на думку: чи не планують ФСБ, за російською традицією 2000-х років, влаштувати низку терактів у наших школах, щоб звинуватити в них Україну? Чи "Азов", якого визнано в Росії терористичною організацією?

А то терорганізація є, а тероризму немає… Значить, його треба створити. ФСБ цьому вчитися не потрібно.

Джерело: публікація на Facebook-сторінці Сергія Гармаша.