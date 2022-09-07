НБУ жалуется, что его заставляют "печатать" деньги. Это ударит по ценам, но проблема в другом месте - Сергей Лямец
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Журналист и блогер Сергей Лямец объяснил, что не так с заявлениями НБУ о растущей инфляции
НБУ уже давно жалуется, что его, мол, заставляют "печатать" деньги. Пугает, что это обязательно ударит по ценам. Частично он прав. Но действительно проблема в другом месте.
Вот вам две цифры.
№1. С начала вторжения россии эмиссия Нацбанка достигла 300 млрд гривен.
№2. Объем средств в депозитных сертификатах НБУ – 234 млрд грн.
Образовался замкнутый круг. Порочное.
- Нацбанк печатает гривну и покупает ОВГЗ (= дает деньги правительству)
- Правительство финансирует военные и социальные расходы – дает деньги банкам.
- НБУ изымает "лишние" средства у банков, продавая депозитные сертификаты.
Именно так в Украине нарабатывается "инфляционный навес" – 300 млрд грн. Частично, он безопасен, потому что экономика упала, и государственные деньги просто компенсируют "ничего". Но отчасти – это угроза будущей инфляции. Когда военные вернутся с фронта, они будут тратить свои средства — и цены полезут вверх. Это уже происходит вместе с девальвацией.
Разорвать этот порочный круг можно. Достаточно создать условия, чтобы банки вкладывали "лишние" деньги в ОВГЗ. Вместо "печати" новых денег, обращались бы "старые" деньги. Угроза инфляции была частично отражена.
Но помешает этому… НБУ. Он не дает банкам вкладываться в ОВГЗ под 12–16%. Он стимулирует их вкладываться в депозитные сертификаты, по которым платит 23%. "Печатая" деньги на уплату процентов.
Вот как НБУ стимулирует новую и новую "печать" денег. Вот как он увеличивает риск инфляции. С которой вроде бы борется.
Почему НБУ не отказывается от схемы с депозитными сертификатами? Только вчера отвечал на этот вопрос. Потому что за ними уплачены уже миллиарды. Кому уходят эти деньги? Хороший вопрос.
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