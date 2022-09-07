Журналіст і блогер Сергій Лямець пояснив, що не так із заявами НБУ про інфляцію, що росте.

НБУ вже давно бідкається, що його, мовляв, змушують "друкувати" гроші. Лякає, що це обов'язково вдарить по цінах. Частково він правий. Але насправді проблема в іншому місці.

Ось вам дві цифри.

№1. З початку вторгнення росії, емісія Нацбанку сягнула 300 млрд гривень.

№2. Обсяг коштів у депозитних сертифікатах НБУ — 234 млрд грн.

Утворилося замкнене коло. Порочне.

Нацбанк друкує гривню і купує ОВДП ( = дає гроші уряду) Уряд фінансує військові та соціальні видатки — дає гроші банкам. НБУ вилучає "зайві" кошти у банків, продаючи депозитні сертифікати.

Саме так в Україні напрацьовується "інфляційний навіс" — 300 млрд грн. Частково, він є безпечним, бо економіка впала, і державні гроші просто компенсують "нічого". Але частково — це загроза майбутньої інфляції. Бо коли військові повернуться з фронту, вони витрачатимуть свої кошти — і ціни полізуть угору. Це вже відбувається, разом із девальвацією.

Розірвати це порочне коло можливо. Достатньо створити умови, аби банки вкладали "зайві" гроші в ОВДП. Замість "друку" нових грошей, оберталися б "старі" гроші. Загроза інфляції була б частково відбита.

Алі на заваді цьому стоїть… НБУ. Він не дає банкам вкладатися в ОВДП під 12-16%. Натомість він стимулює їх вкладатися в депозитні сертифікати, за якими платить 23%. "Друкуючи" гроші на сплату відсотків.

Ось як НБУ стимулює новий і новий "друк" грошей. Ось як він збільшує ризик інфляції. З якою начебто бореться.

Чому НБУ не відмовляється від схеми з депозитними сертифікатами? Лише вчора відповідав на це питання. Тому, що за ними сплачені вже мільярди. Кому йдуть ці гроші? Гарне питання.