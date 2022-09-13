Со страной-террористом не ведут переговоры, даже если эта страна не названа террористом официально

"Кстати, любопытное наблюдение, — констатировал ученый-математик по профессии, политолог Андрей Пионтковский еще 23 июля 2022-го. – С начала украинской войны, когда российская армия и силовые структуры увязли по самое горло в Украине, — куда делись все эти "замечательные" исламские террористы? Совершенно нет никаких взрывов… Нету! Ни одного — некому руководить этими "замечательными людьми", некому их направлять! У них ресурсов нет! У них ресурсы все заняты сейчас в Украине".

И ведь не поспоришь. Зато: взрывы здания Харьковской ОГА 1 марта, мариупольских детской больницы и роддома 9 марта, драмтеатра 19 марта, школы искусств 20 марта, ж/д вокзала в Краматорске 8 апреля, торгового центра в Кременчуге 27 июня, жилого дома в Часовом Яре 9 июля, центра Винницы 14 июля – это лишь наиболее кровавые из нескончаемой череды преступлений. Не военных преступлений даже, а именно терактов. Военное преступление – это массовая казнь военнопленных в Еленовке. Массовое убийство мирных людей – это теракт.

Даже если исходить из гнусной российской доктрины. "Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима… А также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей", — так говорил бен Путин из Аль-Кремля в своей официальной речи "О проведении специальной военной операции".

Так по кому должен плакать международный суд? Кто совершил "многочисленные кровавые преступления против мирных жителей"?

Война России против Украины, как и террористические атаки в сентябре 2001 года, стала поворотным моментом для мира, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала накануне годовщины атаки "Аль-Каиды" на США 11 сентября 2001-го. 21 год назад бен Ладен хотел отомстить Америке за поражения его террористической организации на Ближнем Востоке. 11 сентября 2022-го, мстя за военные поражения на востоке и юге Украины, Аль-Россия нанесла ракетный удар по гражданскому объекту (ТЭЦ-5), обесточив значительные территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областей.

"Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без света, воды и тепла. Путин планирует больше такой тактики зимой и прощупывает почву. Сейчас он должен получить жесткий ответ. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, президент США Джо Байден 6 сентября сказал, что Россия не должна быть признана государством — спонсором терроризма. У Америки, на сегодня официально признавшей таковыми четыре страны (Куба, Северная Корея, Иран, Сирия), свои резоны в сфере международной политики. Да, латвийский парламент 11 августа назвал Россию государством – спонсором терроризма, но, к сожалению, Рига – не Вашингтон.

Уж таковы реалии. Например, если взять тот же Ближний Восток, то открыто враждебное Израилю палестинское исламистское движение ХАМАС признано террористическим многими странами мира (государствами ЕС, США и т. д.). Но не Россией, которая в лице президента и главы МИД регулярно принимала лидеров этой организации в Кремле. Да вот же, в эти дни Москва ждет главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его заместителя Мусу Абу Марзука, чтобы ознакомиться с "новыми идеями противостояния израильской агрессии"! Кстати, чем не визит ходоков-просителей за теми самыми "ресурсами", поток которых иссяк 24 февраля?

Или взять еще одну головную боль Тель-Авива, военизированную ливанскую "Хезболлу", также признанную цивилизованным миром террористической организацией. Россия ее таковой не считает, невзирая на похищения российских дипломатов и убийство одного из них (1985 год). Очередной раз Москва радушно принимала официальную делегацию "Хезболлы" весной прошлого года.

Сильно ли влияет такая политика Аль-Кремля на военную помощь Израиля, которую ожидала Украина в своей войне – не на жизнь, а на смерть — с другом его врагов? А вот именно что влияет. Как объяснял посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, "в силу тех чувствительных отношений, которые у нас есть с Россией, мы думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность". Перевод с дипломатического звучит так: "Мы тоже видим, что, пока Россия по самое горло увязла в Украине, террористические атаки "замечательных" террористов на нашу страну прекратились. Но мы знаем, как террористы из Хез-Москвы поддерживали оружием террористов из "Хезболлы" и ХАМАС, поэтому помогаем Киеву, не переходя "красных линий", — во избежание инспирированных Кремлем новых атак на Израиль".

Возьмем США. Долгие годы прятавшее бен Ладена враждебное Вашингтону движение "Талибан" даже в России признано террористическим и запрещено. Что не мешает его официальным делегациям, — уже после разгрома талибами взлелеянного Дядей Сэмом прозападного правительства Афганистана, — посещать Москву (очередной раз – месяц назад). Но у США свои соображения не объявлять страну – террориста № 1 – террористом.

Сейчас Россия, сбросив уже какие-либо маски, наносит ракетные удары, чтобы причинить максимальный ущерб сугубо гражданской инфраструктуре Украины. Ущерб не только материальный, экономический, но и кровавый, хотя сегодня трудно сосчитать, сколько смертей произошло в обесточенных больницах, роддомах, реанимациях. Взрывает в том числе и потому, что прекрасно понимает: ее личина "миротворца" уже никого в мире не вводит в заблуждение. Что, в свою очередь, заставляет даже самых заблуждавшихся насчет Аль-России украинцев осознать: наша надежда – на украинские Вооруженные Силы, на безоговорочный разгром государства-террориста, на полное освобождение оккупированных им территорий.

После 11 сентября 2001-го Америка без малого десять лет выслеживала бен Ладена. Она не объявляла Пакистан страной – пособницей терроризма, но, выследив Усаму в километре от Пакистанской военной академии, — убила его. Сегодня мы знаем, что по количеству невинных жертв лидер "Аль-Каиды" — сопливый мальчишка по сравнению с фанатиком-каннибалом из страны-террориста, не называемой так по тем или иным соображениям. Но после украинского 11 сентября – пора и бен Путину честь знать.

Это не намек, а констатация. Время-то давно пошло.