Эксперт Аналитического кластера Украинская фабрика мысли Анна Ковальчук рассказала, как в Испании поддерживают отечественного производителя

Испания очень умеет в защиту отечественного производителя.

Что ни глянь — local made, чаще всего в Севилье.

Не только продукты, что логично, но и бытхимия, памперсы, косметика.

Привычный нам импорт тоже есть, но существенно дороже и размещен так, что это очевидно.

Например, на полке утилитарный фейри для мытья посуды по 3.25, а четенько над ним — местный аналог, причем в такой же бутылочке, за евро. Никакого "из одной бочки льем наш шампунь на три рынка".

Конечно, если человек хочет поддержать своим песо транснациональную корпорацию, то медицина бессильна. Но государство со своей стороны сделало все, что могло, чтобы этому помешать.

Страна, в которой польский сыр дешевле отечественного, может только тяжело вздохнуть.

Я, если что, очень благодарна полякам и прочим соседям, которые своим товаром закрыли пробелы на полках. Первые военные дни, когда в маркетах превалировали авокадо и крахмал, а потом пропал и крахмал, потому что пошел слух, что он хорошо держит окна от осколков — это незабываемо.

Но каждый раз чуть сжимается сердце, что еще недавно здесь стоял продукт из Харькова или Херсона. И что однажды оставленное место очень сложно занять снова.