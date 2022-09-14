Експерт Аналітичного кластеру Українська фабрика думки Анна Ковальчук розповіла, як в Іспанії підтримують вітчизняного виробника

Іспанія дуже вміє на захист вітчизняного виробника.

Що не глянь — local made, найчастіше в Севільї.

Не лише продукти, що логічно, а й побутова хімія, памперси, косметика.

Звичний нам імпорт теж є, але суттєво дорожчий і розміщений так, що це очевидно.

Наприклад, на полиці утилітарний фейрі для миття посуду по 3.25, а чітко над ним місцевий аналог, причому в такій же пляшечці, за євро. Жодного "з однієї бочки ллємо наш шампунь на три ринки".

Звичайно, якщо людина хоче підтримати своїм песо транснаціональну корпорацію, то медицина безсила. Але держава зі свого боку зробила все, що могла, щоби цьому завадити.

Країна, в якій польський сир дешевший за вітчизняний, може лише важко зітхнути.

Я, якщо що, дуже вдячна полякам та іншим сусідам, котрі своїм товаром закрили прогалини на полицях. Перші воєнні дні, коли в маркетах превалювали авокадо і крохмаль, а потім зник і крохмаль, бо пішла чутка, що він добре тримає вікна від уламків — незабутньо.

Але щоразу трохи стискається серце, що ще нещодавно тут стояв продукт із Харкова чи Херсона. І що одного разу залишене місце дуже складно зайняти знову.