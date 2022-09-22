Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович пояснил, зачем российским властям понадобилась мобилизация и почему им это не поможет

Попробую спрогнозировать развитие мобилизации в РФ.

Естественно, это мои догадки, которые основываются на логике развития событий. Инсайдами из Кремля, понятное дело, не располагаю.

Учитывая скорость раздачи повесток (а сообщения о начавшемся процессе уже приходят), очевидно есть задача собрать как можно больше людей для того, чтобы залатать растрепанные фронтовые части.

Это будет необходимо уже в ближайшие пару недель, чтобы попытаться защитить территории, которые Россия по результатам "референдума" объявит своими.

Надеюсь, что сомнений в том, какими будут результаты этого референдума нет ни у кого. Понятное дело, что им нужен наиболее подготовленный контингент, чтобы максимально быстро влить его в уже действующие части. Этим и объясняется их первоначальная активность.

Это будет первый этап. Когда и если он пройдет успешно, они перейдут ко второму этапу, который заявлен, как создание оперативной глубины обороны. То есть развертывание новых частей, которые сформируют второй или третий эшелон, чтобы не допустить наших прорывов.

Это дело ближайших полутора-двух месяцев, после чего они зароются в стратегическую оборону, надеясь таким образом пересидеть осенне-зимний период и рассчитывая, что его не переживем мы.

Одновременно у них в тылу могут быть сформированы новые части, чтобы, возможно, ближе к весне возобновить наступательные действия.

Поскольку сроков эта мобилизация не имеет — указ Путина не предполагает временных рамок (напомню, что мы эти сроки всегда указывали), я не думаю, что они ограничатся набором в 300 тысяч человек.

Набор серой людской массы не решает основные проблемы российской военной машины: слабая разведка, слабая логистика, некомпетентное командование, низкая скорость принятия решений, низкая мотивация, коррупция на всех уровнях. Поэтому с выполнением любых мобилизационных планов, а также с оснащением спешно сколоченных войск, я предвижу большие проблемы. Но какое-то количество несчастных они точно соберут. По моему мнению, это просто убийство, возвращение к наихудшим практикам Первой мировой войны, когда безмолвных крестьян сгоняли в окопы. Но как я говорил ранее, эту людскую массу мне не жаль. Они заслужили такую участь своим безразличием к собственной судьбе. В полном безразличии к своей судьбе они и погибнут. Конечно, если в них не проснется инстинкт самосохранения и они не попытаются свергнуть свою обезумевшую власть (мечты-мечты).

А пока входим в зиму. Войны хватит на всех.

Источник: Facebook-страница Дениса Поповича