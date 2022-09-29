Украинский предприниматель, эксперт в области управления репутацией в интернете и создатель MediaMonitoringBot Григорий Маленко считает, что иностранным компаниям нужно проверять убегающих от мобилизации россиян на адекватность

Сейчас десятки тысяч российских ИТ-специалистов бегут из России — в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Европейский Союз, Турцию, некоторые добираются в Латинскую Америку или Соединенные Штаты. Я знаю даже о беглых россиянах новой волны в Австралии.

Давайте смотреть в глаза: квалифицированные россияне найдут себе работу. Потому что в мире не принято разбрасываться квалифицированными IT-кадрами. Кроме того, среди этих россиян и правда есть те, кто против Путина, против войны, за демократию и поддерживают Украину. Да, им не хватает храбрости протестовать против режима Путина. И потому сейчас они бегут из своей страны из-за страха стать пушечным мясом.

Но также правда в том, что среди бегущих от мобилизации россиян очень много рашистов, латентных или открытых шовинистов и имперцев. В последней волне эмиграции из России, которая началась именно после объявления "частичной" мобилизации — больше всего таких. Они могут говорить, что не любят Путина. Но по сути они такие же как он. Только более мелкие и жалкие. И именно эта категория россиян представляет угрозу странам и компаниям, в которые они пытаются устроиться.

Массовый побег людей из России неизбежен, а когда Россия начнет сыпаться, их будет еще больше — "беженцев" станет еще больше. Поэтому уже сейчас нужно разработать универсальные правила для компаний, которые будут снимать российских специалистов на работу.

Одно из тбилисских заведений натолкнуло меня на мысль. Бар Dedaena ввел для россиян так называемую визу: на входе в заведение нужно заполнить анкету, подписавшись под тем, что Россия — оккупант, что Абхазия и все захваченные территории Украины не принадлежат России. После этого на руку посетителям ставится штамп "Путин — х***о". После прохождения этих процедур россиянин может зайти в бар.

Обращаюсь ко всему ИТ-сообществу. И, в первую очередь, к компаниям, поддерживающим Украину и компаниям, где учредители, менеджеры, кадровики — украинцы. Пора внедрять ТЕСТ НА АДЕКВАТНОСТЬ для каждого, кто имеет российское гражданство.

В тесте всего четыре вопроса.

Вопрос №1. Чей Крым? Правильный ответ: Украинский. Неправильные ответы: русский, крымский, ответы "эээээ", "ааааа", "я не знаю" и т.д.

Вопрос №2. Кто начал войну в Украине? Правильный ответ: Россия. Неправильные ответы: НАТО, Украина, Путин и т.д. Правильный ответ один — войну против Украины начала вся Россия и те россияне, которые не помешали Путину, если и не виноваты, но ответственны за войну.

Вопрос №3. Кто убил мирных людей в Буче, Мариуполе, Ирпене, Харькове, других городах Украины? Правильный ответ: россияне. Неправильный ответ: Путин, украинцы, это постановка, я не знаю, не все так однозначно. Потому что на крючок давили конкретные россияне, а не Путин в бункере.

Вопрос №4. Чем должна завершиться война в Украине? Правильный ответ: победой Украины. Все остальные ответы неправильны.

После этого можно переходить к обсуждению профессиональных скиллов.

Уважаемые коллеги! Если к вам пришел устраиваться на работу сбежавший из своей страны россиянин — такой тест позволит вам уменьшить вероятность найма подонков.

Хотя мы, украинцы, рекомендуем вам следить за наличием у россиян маркировок с буквами Z и V, "георгиевских лент" и тому подобное. Будьте осторожны. Не пригревайте змей возле себя.

Источник — Facebook Gregory Malenko.