Український підприємець, експерт у галузі управління репутацією в інтернеті й творець MediaMonitoringBot Григорій Маленко вважає, що іноземним компаніям потрібно перевіряти росіян, які тікають від мобілізації, на адекватність

Зараз десятки тисяч російських ІТ-спеціалістів тікають з Росії — до Грузії, Казахстану, Узбекистану, Європейського Союзу, Туреччини, дехто добирається до Латинської Америки чи Сполучених Штатів. Я знаю навіть про біглих росіян нової хвилі в Австралії.

Давайте дивитися правді в очі: кваліфіковані росіяни знайдуть собі роботу. Бо у світі не прийнято розкидатися кваліфікованими IT-кадрами. Крім того, серед цих росіян і правда є ті, хто проти Путіна, проти війни, за демократію і підтримують Україну. Так, їм не вистачає хоробрості протестувати проти режиму Путіна. І тому зараз вони тікають зі своєї країни через страх стати гарматним м’ясом.

Але також правда в тому, що серед тікаючих від мобілізації росіян дуже багато рашистів, латентних або відкритих шовіністів та імперців. В останній хвилі еміграції з Росіі, яка почалася саме після оголошення "часткової" мобілізації —найбільше таких. Вони можуть казати, що не люблять Путіна. Але за суттю вони — такі саме як він. Тільки дрібніші та жалюгідніші. І саме ця категорія росіян несе загрози країнам та компаніям, в які вони намагаються влаштуватися.

Масова втеча людей з Росії неминуча, а коли Росія почне сипатися, їх буде ще більше — "біженців" стане ще більше. Тому вже зараз треба розробити універсальні правила для компаній, які будуть винаймати російських спеціалістів на роботу.

Один з тбіліських закладів наштовхнув мене на думку. Бар Dedaena запровадив для росіян так звану візу: на вході у заклад потрібно заповнити анкету, підписавшись під тим, що Росія — окупант, що Абхазія та всі захоплені території України не належать Росії. Після цього на руку відвідувачам ставиться штамп "Путін — х***о". Після проходження всіх цих процедур росіянин може зайти до бару.

Звертаюся до усієї ІТ-спільноти. І, в першу чергу — до компаній, які підтримують Україну та компаній, де засновники, менеджери, кадровики — українці. Настав час впроваджувати ТЕСТ НА АДЕКВАТНІСТЬ для кожного, хто має російське громадянство.

В тесті лише чотири питання.

Питання № 1. Чий Крим? Правильна відповідь: Український. Неправильні відповіді: російський, кримський, відповіді "еееее", "ааааа", "я не знаю" тощо.

Питання № 2. Хто почав війну в Україні? Правильна відповідь: Росія. Неправильні відповіді: НАТО, Україна, Путін тощо. Правильна відповідь одна — війну проти України почала вся Росія і ті росіяни, які не завадили Путіну, якщо і не винні, але точно відповідальні за війну.

Питання № 3. Хто вбив мирних людей в Бучі, Маріуполі, Ірпені, Харкові, інших містах України? Правильна відповідь: росіяни. Неправильна відповідь: Путін, українці, це постановка, я не знаю, не все так однозначно. Бо на гачок натискали конкретні росіяни, а не Путін в бункері.

Питання № 4. Чим має завершитися війна в Україні? Правильна відповідь: перемогою України. Всі інші відповіді — неправильні.

Після цього можна переходити до обговорення професійних скілів.

Шановні колеги! Якщо до вас прийшов влаштовуватися на роботу росіянин, який втік зі своєї країни — такий тест дозволить вам зменшити ймовірність найму покидьків.

Хоча також ми, українці, рекомендуємо вам слідкувати за наявністю у росіян маркувань з літерами Z та V, "георгіївських стрічок" тощо. Будьте обачні. Не пригрівайте змій біля себе.

Джерело — Facebook Gregory Malenko.