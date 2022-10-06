Украинский блогер, телеведущий, публицист, писатель-сатирик и политический деятель Юрий Гудыменко рассказал, что значат истории о супероружии россиян

Россияне демонстрируют абсолютную потерю боевого духа и остатков здравого смысла.

Их "военкоры" и лидеры того, что они выдают за мысли, от безнадежности генерируют а**ительные идеи, одну лучше другой.

Поначалу они бегали с идеей ядерных ударов. Затем до части из них дошло, что у нас здесь не Вторая мировая, и миллионные армии не двигаются маршами по дорогам, так что попасть ТЯЗы во что-то серьезное не получится, а получить пи*ды как за серьезное выйдет на раз-два. Поэтому они переключились на идею загадать космическим мусором орбиту Земли, чтобы американские спутники не могли летать.

Вчера пропагандисты вообще е**улись окончательно и увидев некие столбы света над Белгородом, начали рассказывать аудитории об использовании российской армией сверхсекретного оружия "Пересвет". На что им резонно подсказали, что оружие настолько сверхсекретно, что результаты его работы ВСУ не увидели, а увидели только белгородские коммунальщики, потому что половина населения Белгорода обо**алась от страха.

Ждем новых а*уительных историй в ближайшие дни. Ибо чем больше ВС РФ получают пи*ды, тем больше их пропагандисты рассказывают о неких секретных вундерваффе, которые вот прямо сейчас изменят ход войны.

Но их нет. Из вундерваффе там только клоун Конашенков, ежедневно побеждающий сотни тысяч натовских наемников, не выходя из Генштаба.

Невероятное сходство с поведением немцев в 1945-м. Впечатляюще.

"Потому что получили пи*ды, вот и все".