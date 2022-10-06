Український блогер, телеведучий, публіцист, письменник-сатирик та політичний діяч Юрій Гудименко розповів, що означають історії про суперзброю росіян

Росіяни демонструють абсолютну втрату бойового духу і залишків здорового глузду.

Їхні "воєнкори" та лідери того, що вони видають за думки, від безнадії генерують а*уїтельні ідеї, одну краще за іншу.

Спочатку вони бігали з ідеєю ядерних ударів. Потім до частини з них дійшло, що у нас тут не Друга світова, і мільйонні армії не рухаються маршами по дорогах, тож влучити ТЯЗ у щось серйозне не вийде, а отримати пи*ди як за серйозне вийде на раз-два. Тому вони переключилися на ідею загадити космічним сміттям орбіту Землі, щоб американські спутники не могли літати.

Вчора пропагандисти взагалі йо**улись остаточно і побачивши якійсь стовпи світла над Бєлгородом, почали розповідати аудиторії про використання російською армією надсекретної зброї "Пєрєсвєт". На що їм резонно підказали, що зброя настільки надсекретна, що результатів її роботи ЗСУ не побачили, а побачили тільки бєлгородські комунальники, бо половина населення Бєлгороду вс*алася від страху.

Чекаємо нових а*уітельних історій найближчими днями. Бо чим більше ВС РФ отримують пи*ди, тим більше їхні пропагандисти розповідають про якісь секретні вундерваффе, які от прямо зараз змінять хід війни.

Але їх немає. З вундерваффе там лише клоун Конашенков, який щодня перемагає сотні тисяч натівських найманців, не виходячи з Генштабу.

Неймовірна схожість на поведінку німців у 1945-му. Вражаюча.

"Потому что получили пи*ды, вот и всё".