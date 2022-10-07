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У украинцев и администрации Байдена разное видение победы - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
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Видение победы по образцам WWI Новость обновлена 07 октября 2022, 02:02
Видение победы по образцам WWI

Американцы хотели бы видеть, как оккупанты потеряют способность обороняться, формально находясь на части территорий Украины

Военный эксперт Николай Белесков считает, что существует различие между видением путей достижения победы над рф у большинства украинцев и администрацией Байдена.

В специализированной англоязычной литературе есть такое понятие как theory of victory – то есть видение победы и как добраться до соответствующего положения дел собственно боевыми действиями.

Уже писал, что есть две главные theory of victory — после того как закончились WWI и WWII соответственно. С одной стороны, есть полная или значительная аннигиляция группировки врага, которая задействована в войне против нас. Это образец теории победы по WWII. С другой стороны, возможно состояние, когда формально враг не разгромлен, но уже потерял или теряет способность оказывать организованное сопротивление даже в обороне из-за потерь, материального и морального истощения. Так окончилась WWI.

Ясно, что в голове большинства украинцев, как и тех, кто нас очень активно поддерживает на Западе theory of victory по образцу WWII.

Однако у правительства Байдена, скорее всего, theory of victory по образцам WWI. В идеале, чтобы силы Московии со временем потеряли даже способность обороняться, формально находясь на части временно оккупированных территорий Украины.

Почему так? Ибо с точки зрения управления эскалацией и перевода ответственности за неконвенциальную эскалацию на Московию так безопаснее.

Пост Николая Белескова

Источник: Фейсбук Николая Белескова

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Теги:
#Победа #Джозеф Байден #Первая мировая война #Различия