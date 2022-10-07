Американцы хотели бы видеть, как оккупанты потеряют способность обороняться, формально находясь на части территорий Украины

Военный эксперт Николай Белесков считает, что существует различие между видением путей достижения победы над рф у большинства украинцев и администрацией Байдена.

В специализированной англоязычной литературе есть такое понятие как theory of victory – то есть видение победы и как добраться до соответствующего положения дел собственно боевыми действиями.

Уже писал, что есть две главные theory of victory — после того как закончились WWI и WWII соответственно. С одной стороны, есть полная или значительная аннигиляция группировки врага, которая задействована в войне против нас. Это образец теории победы по WWII. С другой стороны, возможно состояние, когда формально враг не разгромлен, но уже потерял или теряет способность оказывать организованное сопротивление даже в обороне из-за потерь, материального и морального истощения. Так окончилась WWI.

Ясно, что в голове большинства украинцев, как и тех, кто нас очень активно поддерживает на Западе theory of victory по образцу WWII.

Однако у правительства Байдена, скорее всего, theory of victory по образцам WWI. В идеале, чтобы силы Московии со временем потеряли даже способность обороняться, формально находясь на части временно оккупированных территорий Украины.

Почему так? Ибо с точки зрения управления эскалацией и перевода ответственности за неконвенциальную эскалацию на Московию так безопаснее.

Пост Николая Белескова

Источник: Фейсбук Николая Белескова