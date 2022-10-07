У украинцев и администрации Байдена разное видение победы - Николай Белесков
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Американцы хотели бы видеть, как оккупанты потеряют способность обороняться, формально находясь на части территорий Украины
Военный эксперт Николай Белесков считает, что существует различие между видением путей достижения победы над рф у большинства украинцев и администрацией Байдена.
В специализированной англоязычной литературе есть такое понятие как theory of victory – то есть видение победы и как добраться до соответствующего положения дел собственно боевыми действиями.
Уже писал, что есть две главные theory of victory — после того как закончились WWI и WWII соответственно. С одной стороны, есть полная или значительная аннигиляция группировки врага, которая задействована в войне против нас. Это образец теории победы по WWII. С другой стороны, возможно состояние, когда формально враг не разгромлен, но уже потерял или теряет способность оказывать организованное сопротивление даже в обороне из-за потерь, материального и морального истощения. Так окончилась WWI.
Ясно, что в голове большинства украинцев, как и тех, кто нас очень активно поддерживает на Западе theory of victory по образцу WWII.
Однако у правительства Байдена, скорее всего, theory of victory по образцам WWI. В идеале, чтобы силы Московии со временем потеряли даже способность обороняться, формально находясь на части временно оккупированных территорий Украины.
Почему так? Ибо с точки зрения управления эскалацией и перевода ответственности за неконвенциальную эскалацию на Московию так безопаснее.
Источник: Фейсбук Николая Белескова
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