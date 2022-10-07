Американці хотіли б бачити, як окупанти втратить здатність оборонятися, формально перебуваючи на частині територій України

Військовий експерт Микола Бєлєсков вважає, що існує різниця між баченням шляхів досягнення перемоги над росією у більшості українців та адміністрацією Байдена.

В спеціалізованій англомовній літературі є таке поняття як theory of victory — тобто бачення перемоги і як добратися до відповідного стану справ власне бойовими діями.

Вже писав що є дві головних theory of victory — по тому як закінчилися WWI та WWII відповідно. Із одного боку є повна або значна анігіляція угруповання ворога, яке задіяне в війні проти нас. Це зразок теорії перемоги по WWII. Із іншого боку може бути стан, коли формально ворог не розгромлений, але вже втратив чи втрачає здатність чинити організований спротив навіть в обороні через втрати, матеріальне і моральне виснаження. Так закінчилася WWI.

Ясно, що в голові більшості українців, як і тих хто нас дуже активно підтримує на Заході theory of victory по зразку WWII.

Проте в уряду Байдена скоріше за все theory of victory по зразкам WWI. В ідеалі — щоб сили Московії із часом втратили навіть здатність оборонятися формально перебуваючи на частині тимчасово окупованих територій України.

Чому так? Бо із точки зору управління ескалацією і перекладання відповідальності за неконвенціцну ескалацію на Московію так безпечніше..

Пост Миколи Белєскова

Джерело: Фейсбук Миколи Белєскова