У українців та адміністрації Байдена різне бачення перемоги - Микола Бєлєсков
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Американці хотіли б бачити, як окупанти втратить здатність оборонятися, формально перебуваючи на частині територій України
Військовий експерт Микола Бєлєсков вважає, що існує різниця між баченням шляхів досягнення перемоги над росією у більшості українців та адміністрацією Байдена.
В спеціалізованій англомовній літературі є таке поняття як theory of victory — тобто бачення перемоги і як добратися до відповідного стану справ власне бойовими діями.
Вже писав що є дві головних theory of victory — по тому як закінчилися WWI та WWII відповідно. Із одного боку є повна або значна анігіляція угруповання ворога, яке задіяне в війні проти нас. Це зразок теорії перемоги по WWII. Із іншого боку може бути стан, коли формально ворог не розгромлений, але вже втратив чи втрачає здатність чинити організований спротив навіть в обороні через втрати, матеріальне і моральне виснаження. Так закінчилася WWI.
Ясно, що в голові більшості українців, як і тих хто нас дуже активно підтримує на Заході theory of victory по зразку WWII.
Проте в уряду Байдена скоріше за все theory of victory по зразкам WWI. В ідеалі — щоб сили Московії із часом втратили навіть здатність оборонятися формально перебуваючи на частині тимчасово окупованих територій України.
Чому так? Бо із точки зору управління ескалацією і перекладання відповідальності за неконвенціцну ескалацію на Московію так безпечніше..
Джерело: Фейсбук Миколи Белєскова
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.