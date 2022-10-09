Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию с "бавовной" на Крымском мосту

Спустя сутки после подрыва так называемого Крымского моста, никаких официальных заявлений или обвинений в адрес Украины со стороны россии не прозвучало. Различную злобную публицистику на Z-пабликах и угрозы, прозвучавшие в частном порядке, мы в расчет не берем. Это говорит о том, что официальная Москва либо не определилась со своей позицией по поводу этого происшествия, либо будет искать виновных среди своих.

Версия о том, что на Керченском мосту имел место "самоподрыв" вполне имеет право на существование. Многие представители кремлевской элиты понимают, что война в Украине проиграна – и самое время решить, кто виноват. Поэтому взрыв мог являться следствия междоусобиц в Кремле и быть специально подстроен для дальнейшей дискредитации силовой вертикали в россии, которая является опорой власти путина.

Этим инцидентом Кадыров и Пригожин вполне могут воспользоваться, в качестве рычага дальнейшего политического давления на путина. А кремлевская элита получила еще один сигнал: если путин не смог защитить свою любимую игрушку — Крымский мост, то кого он вообще в настоящее время может защитить?