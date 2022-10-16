Артем Биденко, руководитель команды инициативы "Сады Победы" проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине", рассказал о продовольственной безопасности в Украине и мире

Люди по своей природе оптимисты и стремятся видеть положительное вокруг. Нам очень хочется верить в то, что мир изменился за несколько последних десятилетий. Об этом нам говорят инфлюенсеры, рассказывают блоггеры в социальных сетях, милые котики набирают тысячи лайков, мы видим положительные сюжеты на кабельном телевидении, а двадцатилетние миллиардеры обещают нам счастливую новую жизнь на Марсе.

Однако на самом деле пребывание человека на планете Земля остается неизменным и каждый год мы в этом удостоверяемся. Конфликты в разных регионах, вызовы стабильности, угрозы людям и странам остаются без изменений и заметного уменьшения. И один из постоянных вызовов – то, что человечеству постоянно не хватает продовольствия. Десятки миллионов людей смотрят в глаза голода. И то и дело мировые лидеры призывают решить эту проблему, создать механизмы управления продовольственной безопасностью.

Так, в этом году война россии против Украины в очередной раз обнажила этот болезненный нерв. Несколько месяцев мир балансировал на грани угрозы целым регионам недополучить зерно, кукурузу, растительное масло, сахар, нарушился баланс и логистика поставок пищи, и только сосредоточенность многих правительств дала возможность частично решить эту проблему. Впрочем, это решение временное и очень шаткое, а дальнейшие политические события свидетельствуют о новых потенциальных угрозах.

Хотя, конечно, мир поменялся. Еды должно хватать абсолютно всем людям. Но, как правильно утверждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН , проблема заключается в доступе и наличии продуктов для полноценного питания, чем все больше препятствуют многочисленные вызовы, включая пандемию COVID-19, конфликты, изменение климата, неравенство, рост цен и международную напряженность. Люди во всем мире страдают от эффекта домино, вызванного проблемами, не знающими границ.

Проблема не в количестве пищи. Проблема в качестве и возможностях справедливого распределения. Ежедневно тысячи тонн качественной пищи попадают в свалки богатых развитых стран, или портятся на складах без возможности пересечь границы военного противостояния. Ежедневно сотни тысяч людей страдают от недоедания или некачественного питания. Ежедневно несправедливые решения отдельных правительств блокируют возможности, которые должны помогать семьям.

Нет ничего более обманчивого, чем мнение, что эту проблему легко решить — достаточно реализовать инструменты подсчета и справедливого распределения в каждой стране или регионе. Но это не так, многие страны убедились на собственном опыте, что нужны комплексные решения глобального масштаба, которые будут включать и лучшее производство, и лучший подход к полноценному питанию, и лучшие экологические практики и реализацию принципов устойчивого развития. Нужна глубинная трансформация многих процессов, некоторые из которых возникли более столетия назад и консервативны по существу. Нам всем необходимо системное сотрудничество стран и организаций в реализации таких комплексных решений. И, конечно же, нужна добрая воля правительств. Пора отказаться от шантажа продовольственной безопасностью, который в результате затрагивает всех на планете.

Команда проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), реализуемого Alinea International при финансовой поддержке Правительства Канады, ответственно относится к глобальной проблеме продовольственной безопасности. Именно для реализации эффективных механизмов и инструментов преодоления продовольственных кризисов мы запустили в Украине инициативу Сады Победы, ориентированную на работу с правительством, общинами и индивидуальными домохозяйствами. Ведь Украина сегодня находится на первой полосе мирового продовольственного бюллетеня. И именно на примере этой страны, которая может обеспечить себя и целые регионы Африки или Азии, мы видим, насколько сильно может пострадать продовольственная безопасность всего мира.

Наряду с поддержкой правительств и гуманитарной помощью наша команда последовательно реализует комплексные программы обучения, поддержки фермеров и внутренне перемещенных лиц. Мы предлагаем общинам инструменты, чтобы обеспечить полноценное питание своих жителей, а также помочь тем, кто в этом нуждается.

С началом полномасштабной войны, в течение февраля-мая 2022 года, SURGe вместе с партнерами снабдили едой, детским питанием и питьевой водой около 73 тысяч украинцев из 35 общин. Кроме того, в рамках инициативы "Сады Победы", 76 тысяч человек из 20 областей Украины получили от проекта сельскохозяйственные ресурсы для выращивания и переработки продовольствия (наборы семян и средств защиты, автоклавы, дегидраторы и др.). В течение лета-осени эти общины вырастили и передали на ВСУ десятки тонн овощей и фруктов, приближая, таким образом, нашу победу. Именно так садоводство и огородничество – мирное занятие – помогает нашей стране победить агрессора.

Солидарность — одна из базовых ценностей продовольственной безопасности. Сегодня в Международный день продовольствия важно быть вместе для достижения общих целей устойчивого развития и продовольственной безопасности каждой семьи.

Не менее важно, как помогать нашей армии.