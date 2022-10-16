Артем Біденко, керівник команди ініціативи "Сади Перемоги" проєкта "Супровід урядових реформ в Україні", розповів про продовольчу безпеку в Україні та світі

Люди за своєю природою оптимісти і прагнуть бачити позитивне навколо. Нам надзвичайно хочеться вірити в те, що світ змінився за кілька останніх десятиліть. Про це нам говорять інфлуенсери, розказують блогери в соціальних мережах, милі котики набирають тисячі лайків, ми бачимо позитивні сюжети на кабельному телебаченні, а двадцятилітні мільярдери обіцяють нам щасливе нове життя на Марсі.

Однак, насправді перебування людини на планеті Земля залишається незмінним і щороку ми у цьому пересвідчуємось. Конфлікти в різних регіонах, виклики стабільності, загрози людям та країнам залишаються без змін і без помітного зменшення. І один з постійних викликів той, що людству постійно не вистачає продовольства. Десятки мільйонів людей дивляться в очі голоду. І раз-по-раз світові лідери закликають вирішити цю проблему, створити механізми управління продовольчою безпекою.

Так, цього року війна росії проти України вчергове оголила цей болісний нерв. Кілька місяців світ балансував на межі загрози цілим регіонам недоотримати зерно, кукурудзу, олію, цукор, порушився баланс та логістика поставок їжі, і тільки зосередженість багатьох урядів дала можливість частково вирішити цю проблему. Втім, це рішення є тимчасовим і дуже хитким, а подальші політичні події свідчать про нові потенційні загрози.

Хоча, звичайно, світ змінився. Їжі має вистачати абсолютно всім людям. Але, як правильно стверджує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН , проблема полягає у доступі та наявності продуктів для повноцінного харчування, чому все більше перешкоджають численні виклики, включаючи пандемію COVID-19, конфлікти, зміну клімату, нерівність, зростання цін та міжнародну напруженість. Люди у всьому світі страждають від ефекту доміно, викликаного проблемами, які не знають меж.

Проблема не в кількості їжі. Проблема в якості та в можливостях справедливого розподілу. Щоденно тисячі тонн якісної їжі потрапляють в смітники багатих розвинених країн, або ж псуються на складах без можливості перетнути кордони військового протистояння. Щоденно сотні тисяч людей страждають від недоїдання або неякісного харчування. Щоденно несправедливі рішення окремих урядів блокують можливості, які мали б допомагати сім’ям.

Немає нічого більш оманливого, ніж думка, що цю проблему легко вирішити — достатньо реалізувати в кожній країні або регіоні інструменти підрахунку та справедливого розподілу. Але це не так, багато країн переконалися на власному досвіді, що потрібні комплексні рішення глобального масштабу, які включатимуть і краще виробництво, і кращий підхід до повноцінного харчування, і кращі екологічні практики, і реалізацію принципів сталого розвитку. Потрібна глибинна трансформація багатьох процесів, деякі з яких виникли більше століття тому, і які є консервативними по суті. Нам всім потрібна системна співпраця країн та організацій в реалізації таких комплексних рішень. І звичайно ж, потрібна добра воля урядів. Час відмовитися від шантажу продовольчою безпекою, який в результаті зачіпає всіх на планеті.

Команда проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який реалізується Alinea International за фінансової підтримки Уряду Канади, відповідально ставиться до глобальної проблеми продовольчої безпеки. Саме з метою реалізації ефективних механізмів та інструментів подолання продовольчих криз ми запустили в Україні ініціативу Сади Перемоги, орієнтовану на роботу з урядом, громадами та індивідуальними домогосподарствами. Адже Україна сьогодні знаходиться на першій шпальті світового продовольчого бюлетеня. І саме на прикладі цієї країни, яка може забезпечити і себе, і цілі регіони Африки чи Азії, ми бачимо, наскільки сильно може постраждати продовольча безпека цілого світу.

Поряд з підтримкою урядів та гуманітарною допомогою, наша команда послідовно реалізує комплексні програми навчання, підтримки фермерів та внутрішньо переміщених осіб. Ми пропонуємо громадам інструменти, щоб забезпечити повноцінне харчування своїх жителів, а також допомогти тим, хто цього потребує.

З початком повномасштабної війни, протягом лютого-травня 2022 року, SURGe разом з партнерами забезпечили їжею, дитячим харчуванням та питною водою близько 73 тисяч українців з 35 громад. Крім того, в рамках ініціативи "Сади Перемоги", 76 тисяч людей з 20 областей України отримали від проєкту сільськогосподарські ресурси для вирощування та переробки продовольства (набори насіння та засобів захисту, автоклави, дегідратори та ін.). Протягом літа-осені ці громади виростили і передали на ЗСУ десятки тон овочів і фруктів, наближаючи, таким чином, нашу перемогу. Саме так садівництво та городництво — мирне зайняття — допомагає нашій країні перемогти агресора.

Солідарність є однією з базових цінностей продовольчої безпеки. Тож сьогодні, в Міжнародний день продовольства важливо бути разом для досягнення спільних цілей сталого розвитку і продовольчої безпеки кожної сім’ї.

Так само важливо, як допомагати нашій армії.