Психолог Наталья Холоденко объяснила, почему так важно хорошо выглядеть во время войны

Маникюр в трудные времена? Да!

Некоторые женщины считают, что в трудные времена нужно выглядеть даже лучше обычного, и они совершенно правы, пишет психолог Наталья Холоденко. В жизни бывают разные периоды – светлые и не очень, но всегда следует сохранять лицо. Эта сентенция "хранить лицо" для кого-то может показаться сомнительной: выходит, что когда вокруг война и разрушения, мы должны беспокоиться о цвете ногтей?

Не совсем так: беспокоиться – нет, а вот делать скромный маникюр – да.

Элементарный уход за собой — это знак для вашего внутреннего "я", Вселенной и всех вокруг, что вы живете и двигаетесь вперед, несмотря на сложную ситуацию.

Известный английский барон и проходимец Роджер Мортимер, попав в тюрьму, каждое утро начинал с бритья. Представьте себе средневековый Тауэр: ни о каких бритвенных средствах не было и речи, а в камере было так холодно, что вода в тазу покрывалась льдом. Каждое утро Роджер Мортимер пробивал лед и брился с помощью ножа, хотя его видел только тюремный смотритель. Казалось бы, зачем бриться человеку, который сначала приговорен к смертной казни, а потом — к пожизненному заключению? Какой смысл?

Смысл в том, что барон Мортимер не сдался: он продолжал жить и пытался сохранить силы всеми доступными средствами… Потом в его жизни было еще много интересного — второй за историю Тауэра побег, любовь королевы, свержение власти короля и закулисное правление целой страной… Однако сколько интересного могло бы не случиться, если бы он тогда всего лишь "сдался".

Что я могу сделать для себя?

В тяжелое время красивый вид необходим для выживания и спасения. В нем наш внутренний ресурс, потому что неряшливые ногти, немытая голова, несвежая одежда отбирают у нас энергию. Если сегодня вы не можете ходить в салоны красоты, как раньше, — не беда. Используйте те возможности, которые у вас есть.

Не стоит забывать о косметике, даже если сейчас вы проводите большую часть времени дома. Вас видят не только близкие или соседи, но и вы сами. И помните о духах. Это наслаждение, незримая женская энергия и защита одновременно. Как раз то, что нужно в сложный период. Уже через несколько недель вы заметите, что состояние улучшается и к вам постепенно возвращается контроль над ситуацией, в которой вы оказались. Начните уже сегодня!