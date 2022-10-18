Психолог Наталя Холоденко пояснила, чому так важливо гарно виглядати під час війни

Манікюр у важкі часи? Так!

Деякі жінки вважають, що у важкі часи потрібно виглядати навіть краще, ніж звичайно, і вони цілком мають рацію, пише психолог Наталя Холоденко. У житті бувають різні періоди — світлі й не дуже, але завжди варто зберігати обличчя. Оця сентенція "зберігати обличчя" для когось може видатися сумнівною: виходить, що коли довкола війна й руйнування, ми маємо непокоїтися про колір нігтів?

Не зовсім так: непокоїтися — ні, а от робити скромний манікюр — так.

Елементарний догляд за собою — це знак для вашого внутрішнього "я", Всесвіту та всіх довкола, що ви живете й рухаєтеся вперед попри складну ситуацію.

Відомий англійський барон та пройдисвіт Роджер Мортімер, потрапивши до в'язниці, кожен ранок починав із гоління. Уявіть собі середньовічний Тауер: про жодні засоби для гоління не було й мови, а в камері було так холодно, що вода в тазу вкривалася кригою. Щоранку Роджер Мортімер пробивав кригу та голився за допомогою ножа, хоча його бачив лише тюремний наглядач. Здавалося б, навіщо голитися людині, яку спершу засудили до смертної кари, а потім — до довічного ув'язнення? Який сенс?

Сенс у тому, що барон Мортімер не здався: він продовжував жити та намагався зберегти сили всіма доступними засобами… Потім у його житті було ще багато цікавого — другий за історію Тауера побіг, любов королеви, повалення влади короля та залаштункове правління цілою країною… Проте скільки цікавого могло б не трапитися, якби він тоді всього лиш "здався".

Що я можу для себе зробити?

У важкий час гарна зовнішність необхідна для виживання та порятунку. У ній — наш внутрішній ресурс, бо неохайні нігті, немита голова, несвіжий одяг відбирають у нас енергію. Якщо сьогодні ви не маєте змоги ходити у салони краси, як раніше, — не біда. Використовуйте ті можливості, які у вас є.

Не варто забувати про косметику, навіть якщо зараз ви проводите більшість часу вдома. Вас бачать не лише близькі чи сусіди, а й… ви самі. І пам'ятайте про парфуми. Це насолода, незрима жіноча енергія та захист одночасно. Якраз те, що потрібно у складний період. Вже за кілька тижнів ви помітите, що ваш стан покращується і до вас поступово повертається контроль над ситуацією, в якій ви опинилися. Почніть вже сьогодні!