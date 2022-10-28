Известный журналист – о редком психическом заболевании, которым страдает кремлевский диктатор

Есть обычный эксгибиционизм: пациентом движет непреодолимое желание публично продемонстрировать органы размножения. Но есть и эксгибиционизм политический. Это редкая, но очень тяжёлая форма. Он заключается в том, что пациент собирает зрителей, "расстегивается" и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим "достоинством". Всех тошнит, пациент счастлив.

О чем сегодня звенел этот "валдайский колокольчик"? Да все о том же.

Краткое изложение речи: "Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придётся убить миллионы — они будут убиты. Все вокруг сволочи, я восхитителен и во всем прав. Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за 8 месяцев позора я поумнел — то очень зря".

Вот, собственно, и все.

На "рассматривание" обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время.

Источник: Телеграм Александра Невзорова