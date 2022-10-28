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Речь путина на Валдае стала политическим эксгибиционизмом - Александр Невзоров

Автор
Александр Невзоров Александр Невзоров
Дата публикации
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Автор
путин на Валдае Новость обновлена 28 октября 2022, 02:03
путин на Валдае. Фото Открытые источники

Известный журналист – о редком психическом заболевании, которым страдает кремлевский диктатор

Есть обычный эксгибиционизм: пациентом движет непреодолимое желание публично продемонстрировать органы размножения. Но есть и эксгибиционизм политический. Это редкая, но очень тяжёлая форма. Он заключается в том, что пациент собирает зрителей, "расстегивается" и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим "достоинством". Всех тошнит, пациент счастлив.

О чем сегодня звенел этот "валдайский колокольчик"? Да все о том же.

Краткое изложение речи: "Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придётся убить миллионы — они будут убиты. Все вокруг сволочи, я восхитителен и во всем прав. Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за 8 месяцев позора я поумнел — то очень зря".

Вот, собственно, и все.

На "рассматривание" обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время.

Источник: Телеграм Александра Невзорова

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Теги:
#Путин #Речь #Валдай #Александр Невзоров