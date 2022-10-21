Удары россии по энергообъектам Украины: Невзоров дал оригинальный рецепт защиты

Идея не нова, но у журналиста есть интересное предложение по ее модернизации

Украинская энергетическая инфраструктура страдает от российских ударов. Из-за повреждений в стране вынуждены экономить электроэнергию, а в случае проблем — ограничивать потребление. Что делать в этой ситуации, решил посоветовать российский журналист Александр Невзоров.

В своем канале в "Телеграм" он предложил запустить на объектах критической инфраструктуры российских солдат. В частности он отметил, что Украина щепетильно относится к около 14 тысячам вояк путина.

Невзоров написал, что в этом нет новаций и нарушений Женевской конвенции. Подобную тактику использовали и в Великобритании во Второй мировой войне. Стоит отметить, что объекты энергетики — социальные, а не военные.

Невзоров пошел дальше и предложил модернизировать подход британцев — использовать круглосуточную трансляцию в сети с "сытой и уютной" жизнью военнопленных. "Если к ним все же прилетят их родные путинские ракеты — это добавит в трансляции и пикантности и драматизма", — написал журналист.

Отметим, что опыт Британии во Второй мировой и текущую войну Украины против россии сравнивают достаточно часто. Это также связано с тем, что британцы остаются одними из важнейших партнеров Украины на западе. Великобритания продолжает помогать Украине с оружием и боеприпасами. Напомним, в стране недавно ушла в отставку премьер-министр. Для Украины это радикальных изменений не несет.