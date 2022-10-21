Удари росії по енергооб’єктах України: Невзоров дав оригінальний рецепт захисту

Ідея не нова, але журналіст має цікаву пропозицію щодо її модернізації

Українська енергетична інфраструктура потерпає від російських ударів. Через пошкодження в країні змушені заощаджувати електроенергію, а в разі проблем обмежувати споживання. Що робити в цій ситуації, вирішив порадити російський журналіст Олександр Невзоров.

У своєму каналі "Телеграм" він запропонував запустити на об’єктах критичної інфраструктури російських солдатів. Зокрема він зазначив, що Україна ретельно ставиться до близько 14 тисяч вояк путіна.

Невзоров написав, що в цьому немає новацій та порушень Женевської конвенції. Подібну тактику використовували і у Великій Британії у Другій світовій війні. Варто зазначити, що об’єкти енергетики – соціальні, а не військові.

Невзоров пішов далі і запропонував модернізувати підхід британців — використовувати цілодобову трансляцію в мережі із "ситим та затишним" життям військовополонених. "Якщо до них все ж таки прилетять їхні рідні путінські ракети — це додасть у трансляції і пікантності та драматизму", — написав журналіст.

Зазначимо, що досвід Британії у Другій світовій та поточну війну України проти Росії порівнюють досить часто. Це також пов’язано з тим, що британці залишаються одними із найважливіших партнерів України на заході. Великобританія продовжує допомагати Україні зі зброєю та боєприпасами. Нагадаємо, у країні нещодавно пішла у відставку прем’єр-міністр. Для України це радикальних змін не несе.