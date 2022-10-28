Відомий журналіст – про рідкісне психічне захворювання, на яке страждає кремлівський диктатор

Є нормальний ексгібіціонізм: пацієнтом рухає непереборне бажання публічно продемонструвати органи розмноження. Але є й ексгібіціонізм політичний. Це рідкісна, але дуже важка форма. Він полягає в тому, що пацієнт збирає глядачів, "розстібається" і змушує їх довго розглядати те, що вважає своєю "гідністю". Усіх нудить, пацієнт щасливий.

Про що сьогодні дзвенів цей "валдайський дзвіночок"? Та все про те саме.

Короткий виклад промови: "Поки я живий, кошмар буде продовжуватися. Якщо в ім’я моїх маячних ідей доведеться вбити мільйони — вони будуть убиті. Всі навколо сволота, я чудовий і в усьому правий. Все буде так, як я хочу, а хочу я війни, горя і катастроф. Якщо ви сподівалися, що за 8 місяців ганьби я порозумнішав – то дуже дарма”.

Ось, власне, і все.

На "розгляд" обвислої сизої "гідності" не рекомендую витрачати час.

Джерело: Телеграм Олександра Невзорова