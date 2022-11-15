Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко объяснил, почему россияне атакуют мирные объекты

Сегодня, 15 ноября, по территории Украины был нанесён очередной массированный ракетный удар. Около сотни ракет Х-101 и КР "Калибр" было выпущено по гражданским объектам и критической гражданской инфраструктуре. Но, при этом, данные удары обошли стороной военные объекты и не затронули зону боевых действий. То есть, являлись чистейшим, абсолютным военным преступлением.

Сейчас многие рассуждают о том, что данный удар это аккомпанемент саммиту G-20, на котором россию всё же приняли, благодаря чему рф решила таким образом заставить международное сообщество заставить Украину, в очередной раз, пойти на переговоры с Москвой на условиях оккупантов. Но, это лишь понизило статус самой россии и G-20, кстати, тоже. Саммит, на котором принимают убийцу? Жмут руку в крови невинных жертв? Кто обнимал сергея лаврова, когда в Украине горели дома?

Но, не об эмоциональной составляющей речь.

Я уже не в первый раз встречаюсь с критикой в свой адрес, основанной на том, что я слишком хладнокровно описываю события в Украине, словно я живу на самом деле в Канаде. Без эмоций, души, лишь черствый математический расчёт и холод.

Не стану спорить. Это правда. Вот только если поддаваться эмоциям, то теряется холодный расчёт – виденье ситуации такой, какова она есть. И в то время как тысячи одесситов бежали в Европу, в панике вереща о десанте и ядерном ударе по Думской, я холодно твердил – десант маловероятен от слова, почти совсем, а ядерного удара не буду и вовсе. Холодность и чёрствость помогает там, где эмоциональность вредит и стимулирует пораженчество.

Итак. Удар по Украине. Холодно и без эмоций.

Предварительно, сотня крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555 и морского КР "Калибр". Последний массированный удар по Украине был 31 октября, до того – 10 октября. То есть, восстановление потенциала ракетных ударов по Украине занимает у оккупантов в среднем две недели.

Я более чем уверен, что завтра тоже будут удары, но менее масштабные, поскольку это будет проявление остаточного эффекта.

Так же, понимая какой реальный ресурс рф по производству ракет, можно говорить о том, что сегодня она очень глубоко залезла в свой неприкосновенный запас. Почему? Потому, что ей сейчас переговоры нужны как никогда. Освобождена Харьковская область. Освобождена правобережная Херсонщина. Освобождаются… остальные территории где-то там. Переговоры любой ценой!

Поймите – это конвульсия. И победа, свобода, независимость, они стоят в триллион раз большего, чем ситуативный комфорт. Хотя, украинцы и так это прекрасно знают, но не россияне.

А теперь, очень важный аспект, почему именно гражданские объекты, но не военные?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты выпустили по нашей стране около 5 тысяч ракет. Для, например, Грузии, или Латвии, Азербайджана или Эстонии это был бы абсолютный крах всего. Милитарной составляющей, социальной, энергетической и так далее. Но, не для Украины. Почему?

Прежде всего, Украина самая большая страна в Европе. Страна технически и технологически развитая. Например, у нас газом, электричеством, связью и прочим обеспечено в процентном соотношении больше населения, чем, например, в россии. Внезапно! Правда?

В Украине лучше дороги, чем в россии, эффективнее работают коммунальные и ремонтные службы, лучшая транспортная сеть, логистика и так далее. Но важное, в случае полномасштабной войны, другое – Украина эта страна, выходцы из которой учили россиян воевать со времен российской империи. Когда дистрофик суворов завидовал тактическому креативу казаков и продолжая СССР, когда наиболее эффективные офицеры РККА были украинцами, а кровавые мясники типа жукова выходцами из всяких там Калуг, умели побеждать только заваливать врага телами, но не тактическими ухищрениями.

Без украинского руководства, российская армия это не более чем ком мяса, но сейчас не об этом. А о том, что почти 5 тысяч ракет, выпущенных по Украине, не только не сломили её возможность сопротивляться, но и не остановили её победы.

В первые дни полномасштабного вторжения практически все удары были и вправду нанесены в основном по военным объектам. Но они на тот момент в основном пустовали. Потому как Украина большая страна и по её территории есть много запасных объектов второго эшелона, где можно, например, разместить командование оперативного округа. А так же есть объекты третьего эшелона. Четвёртого. И так далее.

Поэтому, россияне в первые недели не смогли ликвидировать командование оперативных округов, авиацию, ПВО, противокорабельные комплексы "Нептун" и прочие для них имевшие приоритетность цели.

До сих пор, российские оккупанты не имеют возможности воздействовать на ВСУ на уровне уничтожения командования, важных объектов, не то, чтобы стратегического значения, но и даже тактического! Потому, что они ком мяса, но не воины. Все. От рядового, до высшего командного состава – ком мяса.

Именно по этой причине, это мясо и атакует гражданское население. Неистово. Отчаянно. Беспощадно. Всё на, что они способны – это террор. А ВСУ продолжают своё дело, пополняя статистику "хороших русских".