Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин объяснил, что будет происходить на поле боя в ближайшее время

Тезисно о ближайшем времени. Зимой с большей долей вероятности не будет заморозки фронта. ВСУ попытается реализовать свое существенное преимущество в зимнем обеспечении над ВС РФ.

Наступление с территории Беларуси это реальная угроза. Украинское руководство это прекрасно понимает и предпринимает все необходимые меры.

Поставки с Запада будут только расти. США впервые готовится передать танки, причем в количестве нескольких танковых батальонов.

В следующем году, уверен, можно будет ожидать и интересные пропозиции и новости по авиации для Украины. Западная авиация это не вопрос да или нет, это просто вопрос времени.

Мобилизация в РФ продолжится. Кремль планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек.

Инициатива по-прежнему остается в руках Генштаба Украины, и уверен, что будут предприняты все меры, чтобы сохранить ее за собой.

Россия ограниченна в современных вооружениях. Появление у них на фронте гаубиц Д-1 1943 года — не исключение, это тенденция, которая будет расти. Это касается всех видов вооружений, помимо их авиации.

Впрочем, авиацию они используют максимально отвратительно в силу скрытого дезертирства, низкой подготовки наземного персонала, бездарного высшего командования и постоянного усиления ПВО Украины.

Террор мирного населения с их стороны продолжится. Сейчас идет подготовка к следующему массированному удару ракетами по украинской гражданской инфраструктуре.

Кто бы ни пришел к власти в США, это никак не повлияет на поставки и военную помощь Украине. Это нисколько не связанные процессы.

Официальное сотрудничество между Израилем и Украиной в вопросах разведки и обороны уже начато и будет только расти. Как там голосуют обе страны в ООН, не имеет никакого отношения к реальным делам.

Украинцам и украинкам важно не забывать, что им никто ничего не должен и каждое государство действует исключительно исходя из своих национальных интересов.

Это работает и обратно, Украина тоже никому ничего не должна, в особенности русским оппозиционерам и противникам режима Путина.

Это важно не забывать на фоне растущей помощи Запада. Помогают не от доброты сердечной, а от того, что есть интерес в победе Украины и запрос на максимальное ослабление РФ.

Конфликт с использованием ядерного оружия по-прежнему маловероятен.

Возвращение Украины к границам 91 года — вопрос времени.

Это не означает, что война не будет еще сложнее или не будет долгой. Я постоянно это говорил и повторю еще раз: война надолго и очень долго. Ее интенсивность может меняться, но пока существует РФ, будет и война.