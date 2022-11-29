Украинский журналист Петр Шуклинов рассказал о сложившейся общественно-политической ситуации

Китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы более двух тысяч лет назад написал, что лучшая война — разбить замыслы противника. После этого разбить его союзы. И потом разбить его войска.

Замысел россиян заключался в окружении крупных городов Украины. Быстрое нападение, прорыв сразу в города в обход ключевых военных узлов. Все это в сопровождении мощной ракетной и авиационной атаки, которая должна была вывести из строя военную инфраструктуру Украины и лишить сил сопротивляться. После оцепления городов — осада. В случае столицы — штурм Киева, свержение власти и назначение муртадов Кремля, оккупация и аннексия всех юго-востока, захват Приднестровья.

Как мы знаем, замысел россиян полностью провалился, что привело к катастрофе: утраченные и уничтоженные боеспособные подразделения регулярной армии РФ. Осада должна была парализовать управление и сопротивление. Но самоуверенность россиян привела их к поражению. Как ни странно, но Украина использовала еще один принцип Сунь Цзы — если ты сильный, делай вид, что ты слаб. Если слаб, делай вид, что ты сильный. По этому принципу легкий и быстрый марш россиян в глубь Украины в конце концов стоил им армии.

Замысел россиян провалился. И оказалось, что плана "Б" не существовало, потому что то, что происходило и происходит дальше, сложно изобразить как логическую стратегию. Россия продолжает терять войска без всяких шансов на победу. Проводит фейковые референдумы, чтобы на следующий день панически убегать. Без боя оставляет большие города, но теряет десятки тысяч военных и сотни единиц техники в жестоких битвах за маленькие деревни. Хаос и дезорганизация, отсутствие плана дальнейших действий – это о российском командовании. Который постепенно возвращает армию к окопной войне на Донбассе. Возвращает туда, откуда начинало вторжение в феврале.

Итак, пункт первый — уничтожение замысла врага — произошло. Россияне лишились плана на победу. А значит, потеряли надежду на победу.

Следующий пункт – уничтожение союзов. В этом случае главным союзником России должен был стать Китай. Нет сомнения, что война против Украины была согласована с Пекином. Москва сообщала, что собирается делать. И, очевидно, обещая сделать это быстро. Нанести шокирующий удар по Украине. Китайцы должны были оценить операцию "Прыжок Мангуста". И в случае успешной реализации Пекин стал бы рядом с Кремлем и сказал: это то, что мы также собираемся делать на Тайване, смеритесь, это исторические процессы, глобальные изменения.

Победителей судили бы, но не так громко, как бы нам хотелось бы. Не было бы мировой коалиции против РФ. Не было бы сильных санкций. Не было бы разрыва бизнес-связей. Победа Оси зла стала бы крушением для Западного Мира, но заводить армию и воевать на стороне Украины наши друзья не стали бы. Так что пришлось бы принимать ситуацию, как она есть.

Однако уже в конце февраля Пекину стало ясно, что обещания России не оправдались. Это будет плохое шоу с низкими рейтингами, а актерам раздадут антиоскара за ужасную игру и надолго выбросят с лучших съемочных площадок. Россия потеряла интерес к Китаю. И хотя Пекин продолжит быть партнёром России, после первых поражений война россиян против Украины стала войной России и только России.

Постоянные отступления и поражения сделали Россию нежелательным публичным союзником. Более того. Слабость Москвы привела к тому, что сам Китай прямо обозначил сферу своих интересов – Си выступил с заявлением, что Пекин гарантирует суверенитет Казахстана. Чем устроил прохладный душ для русских патриотов. Это была пощечина Кремля и никому больше. Именно тогда, когда Россия потеряла регулярную армию, ослабла и стала еще более зависима от Китая. В принципе, за пару лет Китай сможет обеспечить безопасность России, например.

После этого заявления Си любые мечты России о влиянии на Казахстан утратили смысл. Визит президента Токаева в Москву – это просто жест, чтобы удерживать баланс. А еще заявление Си – фактический приговор для ОДКБ, где на последнем саммите даже Армения отказалась подписывать общую декларацию.

Россия начала терять партнеров, не желающих ассоциироваться с военным поражением России. Даже самые маленькие по силе страны под крылом РФ начали подавать голос (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) и потребовать для себя больше денег, или иначе найдут их в Китае. Китай и Индия, получив монопольное право на российскую нефть, просто бреют российскую овцу даром. Это больше не о партнерстве. Теперь это о дани. Бывшие партнеры указывают России, где ей место и как теперь ее будут использовать. В конце концов, в интересах Китая и Индии загнать Россию в долговую яму, чтобы следующие десятилетия фактически почти за себестоимость пользовались российскими ресурсами. Мы еще это увидим.

В России остались только Северная Корея, Беларусь и Иран, действительно готовые поставлять оружие Москве, но ценник этого оружия, похоже, существенен. Кстати, Иран на Ближнем Востоке уже несколько лет теряет влияние и бывших союзников. Потому что почти все страны в регионе либо возобновили отношения с Израилем, либо в процессе восстановления. Бывшие враги Израиля становятся партнерами Иерусалима. Это означает, что скоро сам Иран останется в меньшинстве. А потом будет вынужден и сам измениться из-за революции.

Так что можно констатировать, что и второй пункт (по трактату китайского мыслителя) почти завершен — российские союзы трещат по швам. Тех, на которых Путин может опереться, почти не осталось в мире. Индия же и Китай постоянно напоминают, что войну надо завершать. Другими словами, Москва должна признать поражение и уйти из Украины. Все бывшие партнеры Москвы ждут и давят на Кремль.

И теперь, когда второй пункт почти исполнен, остается третий. А именно – разбить остатки российской армии. Немотивированной и лишенной веры в победу. Российская армия воюет за неведомые ценности и неведомые цели. И сейчас Путин просто тянет время, рассчитывая, что вдруг через месяц-два что-нибудь изменится.

Тысячи ракет, летящих не в военные цели (чтобы остатки российских войск могли хоть где-то демонстрировать победы), а в гражданские, подтверждают: ставка сделана на терроризм против гражданского населения. А значит, в военную победу россияне больше не верят. Для этого пробуют выстроить переговорный процесс на главные терроризма.

Однако у Запада ресурсов несравнимо больше. Потому все западные лидеры в один голос говорят: никаких переговоров до окончательной победы Украины над Россией на поле боя. И поддержка Украины только усиливается. Главное – она становится плановой. То есть такой, за которую не надо воевать с утра до ночи. Страны Запада закладывают бюджеты для Украины на весь следующий год. Обучают пилотов для западных боевых самолетов. Союзников Украины становится больше. Оружия для Украины становится больше. Армия Украины становится сильнее, потому что переходит на западное оружие и стандарты.

В этой ситуации Россия может только оттянуть время. Но уже не сможет даже захватить Донбасс. Потеряно время. Утрачены союзники. Утрачена самая боеспособная армия. И даже большинство ракет из всей России потрачено на то, чтобы вы не могли зарядить телефон.

Итак, деремся дальше. Все выдержим. Самые сложные времена позади. Обращаемся. Добиваем оккупантов. И восстанавливаем страну вместе с союзниками.