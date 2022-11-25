Новый нож в спину путина: в Кыргызстане решили избавляться от русского языка

От страны-агрессора постепенно отдаляются все бывшие союзники

Пока россия проводит политику на сближение с Северной Кореей, что славится своей диктатурой, курс на поддержание собственной идентичностью берут другие страны, долгое время поддерживающие Москву. Так, в Кыргызстане выступили за переименование районов столицы страны, которые сейчас носят название на русском языке.

Об этом заявил спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев, передает "Медуза". Как отметил политик, в стране до сих пор есть населенные пункты, которые не имеют названий, связанных с родиной с помощью языка. Для них используются слова из других языков, в том числе русского.

Он призвал парламент поддержать переименование районов хотя бы в Бишкеке, причем сделать это в ближайшее время.

"Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, — подчеркнул он. — До сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках".

Такая политика проводится в соответствии с планами, связанными с развитием национального языка в Кыргызстане.

Добавим, что подобная "подножка" режиму путину — уже не первая от Кыргызстана, хотя страны и являются союзниками по ОДКБ. Ранее, во время проведения Шанхайской организации сотрудничества, киргизский президент Садыр Жапаров заставил диктатора владимира путина ждать личной встречи некоторое время.

Также "Телеграф" рассказывал, что отходит от поддержки Кремля и Казахстан. Среди прочего казахское правительство отказалось признать "присоединение" Донбасса и частей Херсонской и Запорожской областей к россии.