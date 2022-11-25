Новий ніж у спину путіна: у Киргизстані вирішили позбавлятися російської мови

Від країни-агресора поступово віддаляються всі колишні союзники.

Поки росія проводить політику на зближення з Північною Кореєю, що славиться своєю диктатурою, курс на підтримку власної ідентичності беруть інші країни, які тривалий час підтримували Москву. Так, у Киргизстані виступили за перейменування районів столиці країни, які зараз названі російською мовою.

Про це заявив речник парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв, передає "Медуза". Як зазначив політик, у країні досі є населені пункти, які не мають назв, пов’язаних із батьківщиною мовою. Їх використовують слова з інших мов, зокрема російської.

Він закликав парламент підтримати перейменування районів хоча б у Бішкеку, причому зробити це найближчим часом.

"Необхідно терміново перейменувати всі райони Бішкека, — підкреслив він. — Досі окремі населені пункти в Киргизстані мають назви іншими мовами".

Така політика проводиться відповідно до планів, пов’язаних із розвитком національної мови в Киргизстані.

Додамо, що подібна "підніжка" режиму путіну вже не перша від Киргизстану, хоча країни і є союзниками з ОДКБ. Раніше, під час проведення Шанхайської організації співробітництва, киргизький президент Садир Жапаров змусив диктатора володимира Путіна чекати на особисту зустріч деякий час.

Також "Телеграф" розповідав, що відходить від підтримки Кремля та Казахстану. Серед іншого казахський уряд відмовився визнати "приєднання" Донбасу та частин Херсонської та Запорізької областей до Росії.