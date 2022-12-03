Мир не усвоил опыт "Северных потоков". Снова те же ошибки - Андрей Коболев
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Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что думает об ограничении цен на российскую нефть
Краткий комментарий о введении ценового потолка на российскую нефть:
- это самый слабый шаг из всех рассматриваемых — как с точки зрения уровня ограничения, так и механизма его применения. Его будет трудно внедрить на практике, поскольку уже сейчас есть много очевидных вариантов, как этот потолок обойти.
+ это шаг в правильном направлении. Шишки, набитые западными регуляторами, станут полезным опытом, на базе которого, я надеюсь, "на стол хирурга" вернут большие действенные механизмы.
ПС Жаль, что опыт с Северными потоками так и не был качественно усвоен. Снова те же ошибки.
Источник: пост Коболева в ФБ.
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