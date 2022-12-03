Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что думает об ограничении цен на российскую нефть

Краткий комментарий о введении ценового потолка на российскую нефть:

- это самый слабый шаг из всех рассматриваемых — как с точки зрения уровня ограничения, так и механизма его применения. Его будет трудно внедрить на практике, поскольку уже сейчас есть много очевидных вариантов, как этот потолок обойти.

+ это шаг в правильном направлении. Шишки, набитые западными регуляторами, станут полезным опытом, на базе которого, я надеюсь, "на стол хирурга" вернут большие действенные механизмы.

ПС Жаль, что опыт с Северными потоками так и не был качественно усвоен. Снова те же ошибки.

Источник: пост Коболева в ФБ.