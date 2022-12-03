Колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що думає про обмеження цін на російську нафту

Стислий коментар щодо введення цінової стелі на російську нафту:

- це самий слабкий крок з усіх, які розглядались — як з точки зору рівня обмеження, так і механізму його застосування. Його буде важко впровадити на практиці, оскільки вже зараз є багато очевидних варіантів, як цю стелю обійти.

+ це крок в правильному напрямку. Ґулі, набиті західними регуляторами, стануть корисним досвідом, на базі якого, я сподіваюсь, "на стіл хірурга" повернуть більші дієві механізми.

ПС Шкода, що досвід з Північними потоками так і не було якісно засвоєно. Знову ті ж самі помилки.

Джерело: пост Коболєва у ФБ.