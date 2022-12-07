Экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко рассказал о ситуации в армии и учебных центрах ВСУ

Министр обороны прокомментировал петицию Artem Chapeye (Артема Чапая) о возможности демобилизации отслуживших уже год.

Главный аргумент против — это то, что нужно будет уволить миллион якобы обученных людей и научить другой миллион.

Министр совершенно прав, научить еще один миллион военнослужащих невозможно. Ибо уже существующий на бумаге миллион толком никто не учит!

Я анализирую, что происходит в области БПЛА. Нужно учить тысячи людей, а скоро еще больше. Армия сейчас обучает десятки. Волонтеры обучают сотни. Этого не хватает ни по количеству, ни по качеству.

Качество обучения пока очень низкое. Полноценное обучение – это инициатива волонтеров или ответственных полевых командиров. И не в рамках формальных процедур, а так полулегально.

О какой-то стандартизации массового обучения операторов дронов речь не идет.

Учебные центры в армии — как нелюбимые приемные дети, об их интересах начальство заботится в последнюю очередь.

Они не могут нормально привлечь опытных инструкторов из армии (мешает бюрократическая неэффективность), не могут взять опытных специалистов вне нее (нет бюджета). Хотя именно такие центры должны делать из рекрута полноценного солдата, шпионить его знаниями и навыками. Но даже то, что уже делается, – бесценно.

Такие центры должны централизовано и проактивно собирать успешный опыт армии, потому что ситуация на фронте быстро развивается. В частности, должны принимать результаты постоперационного разбора. Но они этого не могут делать, хотя и стремятся. Потому что послеоперационный разбор как процедура у нас не формализованный стандарт в ВСУ.

И это касается не только БПЛА. Есть взводы противотанкистов, не имеющие зеленого представления о том, как стрелять из противотанковых вооружений. Есть взводы противовоздушной обороны, не знающие, как стрелять из противовоздушных средств.

Я упоминал, что этот уже существующий миллион военнослужащих — бумажный. Контуженных, больных и просто неадекватных людей никто не спешит списывать. Более того, не списывают часто даже и погибших. Просто, чтобы наверх рапортовать, что часть укомплектована и готова к выполнению боевых задач.

За этот весь парад приписок платят украинцы по своим налогам. Небоеспособных людей в армии содержат из бюджета. Получившим ранения солдатам, потому что их никто не научил должным образом, компенсации платят украинцы с налогов. Семьям погибших солдат, потому что их никто не научил должным образом, компенсации платят украинцы с налогов.

Поэтому, обращусь к добровольцам, которые экстренно пошли в ВСУ в начале полномасштабного вторжения: нас никто не собирается менять, война длится уже 8 лет, поэтому готовимся, господа, воевать еще неопределенное количество лет.

По-прежнему будем организовать обмен опытом и обучение своими силами, вместе с волонтерами.

Бережем здоровье, не берем лишний риск, готовим своих родных и близких, детей и родителей к тому, что нас не будет с ними ооочень долго.

Но мы должны пройти этот марафон длиной в жизнь, как иначе? – написал Игорь Луценко.