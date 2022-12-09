"Деды" на войне - страшные люди. Нет подразделения, у которого нет историй про "дедов" - Серж Марко
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Известный блогер, военный журналист и писатель рассказал историю про "Деда", который помогал украинским военным в селе Пологи
С ребятами сегодня разговаривали о "дедах" на войне. И это страшные люди, я вам докладываю.
Просто пару флешек с войны.
Маленький поселок Пологи. Мы под ним, долбаем пигдогов, которые там засели. В дом забегает дед, которого мы называли "Дед". Худой, остролиций, небольшого роста. Он бежал из поселка, когда туда зашли русские, организовав пару диверсий напоследок.
– Во дворе моего дома стоит БТР! – без прелюдий заявляет он: – Мне соседи сказали! Прямо во дворе моего дома, там русские поселились!
- Дед, погоди, не взывай. И что ты от нас требуешь?
- Е*аште! Артой!
- По твоему дому?
- Да! Е*аште! Их там до*уя!
Мы обожали Деда. Он был (и есть, надеюсь) а*уенным.
- Дед, мы можем здесь пройти по посадкам, через поле, и зайти к ним в тыл.
- Можно, но там есть участок, где вас будет видно.
- Мы поднимем коптер, посмотрим есть ли в этой посадке СПешка, а если нет, пойдем.
– Так идите по каналу. Вот тут надо крюк сделать около 7 км и вы зайдете в место, где у них ни*уя нет.
– Этот маршрут нужно сутки еще топтать, чтобы заводить туда группу. У нас этого времени нет.
– А, так я там уже ходил, все знаю!
– Ты сам туда ходил?
- Да, сам.
Дед имел энергии на нескольких молодых. Он ходил рядом с нами, смотрел на оружие и оптику, спрашивал их ттх (Тактико-технические характеристики, — ред), увлеченно кивал головой. Но только в разрезе того, какие возможности это оружие дает в уничтожении живой силы. И очень просился к нам. И будь наша воля, мы бы Деда к себе забрали. В нем никто не сомневался. Он был сухим комком ярости, умноженной на жизненный опыт. И даже возраст около седьмого десятка ему не мешал.
- А этот мост если они попхнут…
– Подорвем!
– Его еще заминировать нужно.
– Я его уже заминировал. Там труба проходит внутри, я ее тротилом забил.
- Дед, ну ты даешь…
Дед, я не знаю жив ли ты, потому что с твоим е*анутым характером выжить будет непросто. Но если живой — знай что мы тебя помним.
И это в пример взят только один из "дедов", которые нам попадались на войне. Были и другие, не менее интересные. Более того, нет в Украине подразделения, которое бы не могло рассказать несколько похожих историй о своих "дедах".
Не знаю на что надеялись захватчики, когда даже некоторые наши деды стоят целого отделения диверсантов.
Истории о своих дедах под этим постом прибавляют карму.
Ну, как говорится – за дедов!
Источник: Facebook-страница Сержа Марко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что херсонец в оккупации спас беспилотник ВСУ и после увольнения вернул его военным.
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