Известный блогер, военный журналист и писатель рассказал историю про "Деда", который помогал украинским военным в селе Пологи

С ребятами сегодня разговаривали о "дедах" на войне. И это страшные люди, я вам докладываю.

Просто пару флешек с войны.

Маленький поселок Пологи. Мы под ним, долбаем пигдогов, которые там засели. В дом забегает дед, которого мы называли "Дед". Худой, остролиций, небольшого роста. Он бежал из поселка, когда туда зашли русские, организовав пару диверсий напоследок.

– Во дворе моего дома стоит БТР! – без прелюдий заявляет он: – Мне соседи сказали! Прямо во дворе моего дома, там русские поселились!

- Дед, погоди, не взывай. И что ты от нас требуешь?

- Е*аште! Артой!

- По твоему дому?

- Да! Е*аште! Их там до*уя!

Мы обожали Деда. Он был (и есть, надеюсь) а*уенным.

- Дед, мы можем здесь пройти по посадкам, через поле, и зайти к ним в тыл.

- Можно, но там есть участок, где вас будет видно.

- Мы поднимем коптер, посмотрим есть ли в этой посадке СПешка, а если нет, пойдем.

– Так идите по каналу. Вот тут надо крюк сделать около 7 км и вы зайдете в место, где у них ни*уя нет.

– Этот маршрут нужно сутки еще топтать, чтобы заводить туда группу. У нас этого времени нет.

– А, так я там уже ходил, все знаю!

– Ты сам туда ходил?

- Да, сам.

Дед имел энергии на нескольких молодых. Он ходил рядом с нами, смотрел на оружие и оптику, спрашивал их ттх (Тактико-технические характеристики, — ред), увлеченно кивал головой. Но только в разрезе того, какие возможности это оружие дает в уничтожении живой силы. И очень просился к нам. И будь наша воля, мы бы Деда к себе забрали. В нем никто не сомневался. Он был сухим комком ярости, умноженной на жизненный опыт. И даже возраст около седьмого десятка ему не мешал.

- А этот мост если они попхнут…

– Подорвем!

– Его еще заминировать нужно.

– Я его уже заминировал. Там труба проходит внутри, я ее тротилом забил.

- Дед, ну ты даешь…

Дед, я не знаю жив ли ты, потому что с твоим е*анутым характером выжить будет непросто. Но если живой — знай что мы тебя помним.

И это в пример взят только один из "дедов", которые нам попадались на войне. Были и другие, не менее интересные. Более того, нет в Украине подразделения, которое бы не могло рассказать несколько похожих историй о своих "дедах".

Не знаю на что надеялись захватчики, когда даже некоторые наши деды стоят целого отделения диверсантов.

Истории о своих дедах под этим постом прибавляют карму.

Ну, как говорится – за дедов!

Источник: Facebook-страница Сержа Марко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что херсонец в оккупации спас беспилотник ВСУ и после увольнения вернул его военным.