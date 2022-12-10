Блогер и бизнесмен Роман Шрайк описал, что происходит с украинцами в настоящее время

Когда российские войска не бегут. Когда идут позиционные бои. Когда стороны пытаются изнурить, вымотать, истощить друг друга.

У зрителей и читателей появляется ощущение безвременья. Как будто ничего не происходит.

Адреналиновые всплески от видосов с разбитой и брошенной техникой рашистов, радость от освобождения территорий сменяются апатией. Ощущением, как будто чего-то не хватает. Как будто что-то идет не так. Как будто нас чего-то лишают.

В эту дыру лезут сомнения, злость, обиды. Люди загораются, как спички, от малейшего раздражения.

Отсюда все эти перманентные срачи Фейсбук-стайл, новые витки моды на разнообразные зрады или наоборот — желание забиться в норку.

Естественно, проблемы с энергоснабжением, наложенные на зиму, которую и так не все хорошо переносят, легче ситуацию не делают.

Поэтому сейчас наша главная задача, кроме, конечно же, поддержки армии, продержаться, не пожрав друг друга.

А потом снова будут адреналиновые всплески.

Источник: пост Шрайка в телеграм-канале