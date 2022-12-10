Сейчас наша главная задача — продержаться, не пожрав друг друга - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк описал, что происходит с украинцами в настоящее время
Когда российские войска не бегут. Когда идут позиционные бои. Когда стороны пытаются изнурить, вымотать, истощить друг друга.
У зрителей и читателей появляется ощущение безвременья. Как будто ничего не происходит.
Адреналиновые всплески от видосов с разбитой и брошенной техникой рашистов, радость от освобождения территорий сменяются апатией. Ощущением, как будто чего-то не хватает. Как будто что-то идет не так. Как будто нас чего-то лишают.
В эту дыру лезут сомнения, злость, обиды. Люди загораются, как спички, от малейшего раздражения.
Отсюда все эти перманентные срачи Фейсбук-стайл, новые витки моды на разнообразные зрады или наоборот — желание забиться в норку.
Естественно, проблемы с энергоснабжением, наложенные на зиму, которую и так не все хорошо переносят, легче ситуацию не делают.
Поэтому сейчас наша главная задача, кроме, конечно же, поддержки армии, продержаться, не пожрав друг друга.
А потом снова будут адреналиновые всплески.
Источник: пост Шрайка в телеграм-канале
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