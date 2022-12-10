Блогер та бізнесмен Роман Шрайк описав, що нині відбувається з українцями

Коли російські війська не тікають. Коли йдуть позиційні бої. Коли сторони намагаються виснажити, вимотати, виснажити один одного.

У глядачів та читачів з’являється відчуття лихоліття. Начебто нічого не відбувається.

Адреналінові сплески від відосів з розбитою і кинутою технікою рашистів, радість звільнення територій змінюються апатією. Відчуттям, ніби чогось не вистачає. Наче щось іде не так. Наче нас чогось позбавляють.

У цю дірку лізуть сумніви, агресивність, образи. Люди спалахують, як сірники, від найменшого роздратування.

Звідси всі ці перманентні срачі Фейсбук-стайл, нові витки моди на різноманітні зради чи навпаки — бажання забитися в нірку.

Звичайно, проблеми з енергопостачанням, накладені на зиму, яку і так не всі добре переносять, легше ситуацію не роблять.

Тому зараз наше головне завдання, окрім, звичайно ж, підтримки армії, протриматися, не пожерши одне одного.

А потім знову будуть адреналінові сплески.

Джерело: пост Шрайка у телеграм-каналі